ENS e Sincor-SP estreitam parceria

À medida que o mercado de seguros cresce aumentam também as possibilidades de educação continuada para os corretores de seguros. Pensando nesse cenário, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) realizou no dia 22 de junho uma reunião de trabalho com dirigentes do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo). O encontro aconteceu na Sala do Futuro, ambiente tecnológico de ensino híbrido da ENS, localizada em São Paulo (SP).

Pela parceria que mantém com a Escola, o Sincor-SP ajuda na captação de novos alunos e na distribuição dos programas educacionais da Escola. Um dos propósitos da reunião foi identificar ações que possam ampliar e aprimorar a oferta de benefícios aos corretores associados ao Sindicato.

Outros objetivos do encontro foram estreitar os laços entre os dirigentes das duas instituições e apresentar as instalações do prédio aos representantes do Sincor, especialmente o espaço para coworking, Nuv.ens, além da própria Sala do Futuro. Ainda na ocasião, Thiago Fecher foi apresentado como novo coordenador dos cursos da Universidade Corporativa do Sincor (Unisincor), da qual a ENS é parceira.

Cursos voltados para comercialização

O diretor geral da ENS, Tarcísio Godoy, participou remotamente e fez uma apresentação institucional, na qual destacou um dos benefícios exclusivos destinado aos associados, o Programa de Fidalidade ENS+. “Temos um programa de fidelidade que vai contando pontos e, à medida que o corretor vai pagando as mensalidades no Sincor, ele pode abater esse dinheiro em cursos da Escola”, explicou.

Presente presencialmente na reunião, a diretora de Ensino Técnico da ENS, Maria Helena Monteiro, afirmou que o benefício é um grande negócio para o corretor. “É uma excelente oportunidade para o corretor continuar se profissionalizando e investindo na carreira”.

O encontro também abordou os projetos de melhoria e criação de novos cursos para a Unisincor. “Debatemos quais os tipos de cursos são necessários para os corretores e entendemos que muitos deles precisam ser voltados para a comercialização de seguros, que é o que o corretor precisa pontualmente saber”, frisou Maria Helena.

Além de Tarcísio Godoy e Maria Helena Monteiro, representaram a ENS o gerente de Estratégia, Inteligência Comercial e Processos, Ronny Martins, e a gerente de Processos e Unidades, Simone Maiello. Pelo Sincor-SP compareceram presencialmente os seguintes membros da diretoria executiva: Boris Ber (presidente), Simone Fávaro (1ª vice-presidente), Braz Romildo Fernandes (2º vice-presidente), Marcos Abarca (1º secretário), Rogério Freeman (2º secretário), Edson Lasse Fecher (1º tesoureiro) e Fernando Alvarez (2º tesoureiro).

N.F.

