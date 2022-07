ENS desenvolve curso de Gestão de UX, Design Digital e ESG em Seguros

As constantes transformações do mundo corporativo aliadas às novas tecnologias e formas de consumo têm impacto direto nos campos de atuação profissional e no mercado de trabalho. É o caso de segmentos como User Experience (UX), Design Digital e ESG, cada vez mais presentes nas organizações e nos modelos de negócios.

Mas, afinal, o que representam esses termos? Como fazer parte desse movimento? Entenda abaixo o que significa cada um e o que é necessário para trabalhar nesses setores.

Aplicando UX

O conceito de UX corresponde à Experiência do Usuário (User Experience, na sigla original em inglês), que busca estabelecer uma estratégia para entregar as melhores experiências aos usuários de serviços e produtos digitais ou físicos.

A ideia é oferecer soluções completas aos clientes, conferindo fluidez e clareza na navegação de sites, aplicativos, softwares, entre outras soluções, minimizando obstáculos e dificuldades.

Para atuar neste segmento os profissionais devem entender as diferenças entre perspectivas psicológicas e culturais relacionadas ao comportamento do consumidor, à cultura e ao consumo, bem como conhecer as influências do contexto social no consumo.

Design Digital

O Design Digital é uma ramificação do design gráfico, que corresponde à produção de multimídia para visualização na tela. Dependendo da área de atuação e da atividade da empresa, os designers digitais podem atuar em projetos que variam desde o desenvolvimento de material para campanhas publicitárias até animações 2D ou 3D para produções de vídeo.

Para trabalhar neste ramo é necessário dominar ferramentas de Inteligência Artificial, assim como práticas de curadoria e uberização dos negócios. Ter mindset empreendedor e conhecimentos sobre modelagem de negócios, como design thinking, business model canvas e golden circle também são características e competências desejadas. Outras demandas são as tecnologias e tendências do varejo omnichannel, como assistente de voz, reconhecimento facial, bots, beacons, IoT e realidade aumentada.

ESG

Um tema atual e que vem sendo amplamente discutido para todos os modelos de gestão é a pauta ESG (Environment, Social and Governance), conhecida no Brasil como ASG (Ambiental, Social e Governança). Estabelecer metas e iniciativas alinhadas a essas pautas se tornou um dos principais objetivos das organizações, que buscam desenvolver negócios mais sustentáveis com responsabilidade social e melhores práticas de governança. Com isso, garantem melhor visibilidade e se tornam referência.

O profissional deste setor precisa ter conhecimentos sobre gerenciamento de riscos ambientais e climáticos, além de questões sociais, culturais e de governança, relacionando-os aos riscos reputacionais e estratégicos com potencial interferência em riscos financeiros.

Aulas em agosto

Para capacitar profissionais para essas funções, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) desenvolveu a pós-graduação em Gestão de UX, Design Digital e ESG em Seguros, que contempla as principais dimensões do universo organizacional alinhando-as à experiência do consumidor, transformação digital e pautas sociais, ambientais e de governança.

Ministrado na modalidade online, o curso terá início em 15 de agosto. Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice