Delta Global prestigia 5º Encontro de Guincheiros

A Delta Global estará presente no 5° Encontro de Guincheiros de Cotia, São Paulo, evento realizado nos dias 2 e 3 de julho, em comemoração ao Dia do Guincheiro, celebrado em 29 de junho. A empresa participa do encontro pela segunda vez e irá realizar uma ação especial em seu estande. Os visitantes poderão se aventurar em uma corrida de fórmula truck virtual através de um simulador com óculos 3D, concorrendo a prêmios que serão distribuídos de acordo com as pontuações individuais.

“Essa é uma oportunidade única de nos aproximarmos cada vez mais desses profissionais que fazem parte do processo de excelência dos serviços prestados aos nossos clientes. A Delta tem como cultura estar próxima de seus parceiros, e os guincheiros têm um papel fundamental no crescimento da empresa, que hoje é referência nacional em Assistência 24h”, informa Diego Sanjurjo, Gerente da Qualidade da Delta Global.

O evento, aberto ao público, acontece no Recinto de Eventos da cidade de Cotia (SP) e conta com exposição de veículos e equipamentos novos, relíquias automobilísticas, shows e distribuição de brindes, além de promover a confraternização entre a comunidade, empresários e trabalhadores da categoria.

