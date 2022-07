De olho no interior paulista, Zurich fecha parceria com Grupo Yba

Nesta quarta-feira, 27 de julho, o Grupo Yba realizou um evento em sua sede, na cidade de Bauru (SP), para receber executivos da Zurich. A solenidade teve como objetivo oficializar o estabelecimento da parceria entre as empresas, que possibilita que o Grupo Yba, que atua no interior de São Paulo, passe a distribuir diversos produtos do variado portfólio da seguradora na região: de seguros de pessoas, como auto, residência e vida, a soluções para empresas, como riscos de garantia, patrimonial e responsabilidade civil, entre outros.

Criado em 2013, o Grupo reúne 15 corretoras associadas, que atuam em diversos ramos. As afiliadas do grupo garantem capilaridade, já que estão espalhadas em diversas cidades. São elas: Abens, em Tupã; Centro Oeste, em Presidente Prudente; Precisa, em Promissão; Karseg, em Avaré; Lemecor, em Leme; Mogiana, em São Joaquim da Barra; Resseguros, em Marília; Solssia, em Araraquara; Valor, em Ourinhos; Viotto, em Franca; Sesquini, em Bauru; Atoprime, em Fernandópolis; Noiva da Colina, em Piracicaba; Santa Cruz, em Santa Cruz do Rio Pardo; e MM, em Igarapava e também em Uberaba (MG).

Carlos Alberto da Silva, conselheiro e um dos idealizadores do Grupo Yba, falou da importância da parceria da Zurich. “A união confere dinamismo e abre um leque de opções para corretores e segurados do interior paulista. Vamos oferecer aos nossos clientes maiores possibilidades de aceitação e competitividade”, enfatizou.

Francisco Sesquini Junior, diretor da Sesquini Corretora de Seguros, além de idealizador e conselheiro do Grupo Yba, também destacou a dimensão da aliança estratégica. “Para nós, a importância da parceria se dá pelo fato de a Zurich ser uma das maiores seguradoras do mercado brasileiro. Acreditamos que teremos a oportunidade de oferecer produtos diferenciados aos nossos clientes, proporcionando um melhor mix de carteira”, celebrou.

No evento, Marcio Benevides, diretor Executivo de Distribuição da seguradora, ressaltou que a companhia tem como diretriz a expansão geográfica, o que também contempla o interior paulista. “Estamos empenhados em promover o aumento da atuação da Zurich em todo o país e, neste sentido, a região, com sua força e pujança, tem enorme relevância estratégica para nós. Estamos entusiasmados por poder contar com um parceiro como o Grupo Yba”, disse.

O objetivo de crescer na região, tarefa para a qual o Grupo Yba é considerado um parceiro estratégico, se reforça pelos números. Até junho, a seguradora registrou um aumento de 82,5% em prêmio emitido no canal corretor no interior do estado de São Paulo, em comparação ao mesmo período do ano passado. Linhas como Auto Individual (+132,4%), Frota (+91,8%) e Linhas Financeiras (+64,4%) se destacaram.

Também presente na solenidade, João Amato, diretor Regional São Paulo Interior da Zurich, destacou que as corretoras associadas do Grupo Yba estão estrategicamente posicionadas no estado. “Neste cenário promissor, buscamos a união das nossas forças para promover um exponencial desenvolvimento sustentável e acompanhar as tendências de crescimento econômico da região”, enfatizou.

O executivo reforçou que a parceria da Zurich com o Grupo Yba permite a oferta para todos os tipos e proteção do portfólio da seguradora, já que a economia da região está ligada ao agronegócio, mas também à indústria e a um varejo diversificado.

“A força da região é tamanha que chega a ser maior que a de países como o Chile. Por essa razão, tem atraído cada vez mais empresas, com um sistema logístico que favorece o escoamento da produção. Essa migração tem feito a região aumentar sua participação no Produto Interno Bruto (PIB), e é um leque aberto de oportunidades para investir na proteção que pessoas e empresas necessitam”, finalizou.

N.F.

Revista Apólice