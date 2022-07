Darwin Seguros recebe autorização da Susep para operar como seguradora

Primeira insurtech a receber a Licença Temporária da Susep (Superintendência de Seguros Privados) para operar como seguradora digital na segunda edição do Sandbox, a Darwin Seguros inicia sua operação em agosto, ainda em ambiente controlado, por meio de lista de espera do site e do modelo member get member, com foco no seguro de automóveis baseado em inteligência artificial e análise de dados, na cidade de São Paulo. O lançamento para o mercado está previsto para outubro de 2022.

“Nós nascemos para ajudar a liderar a evolução no mercado de seguros e, então, sempre acreditamos que precisávamos dominar todos os pontos de contato com o usuário ao longo de sua jornada, ou seja, todo o modelo de precificação, o modelo de subscrição e o produto, com foco principal no processo de atendimento e sinistro. Para isso, não enxergamos outro cenário que não seja já nascer como seguradora e ter liberdade para inovar. Essa licença é um passo importante para nós e estamos muito animados e confiantes para ”entrar em campo”. Afinal, estamos há mais de um ano cuidando de cada detalhe do nosso produto, da nossa tecnologia e da experiência da empresa, que vai surpreender, e muito, os nossos usuários”, afirma Firmino Freitas, CoCEO e um dos fundadores da insurtech.

O Sandbox Regulatório é um ambiente experimental criado pela Susep para incentivar o desenvolvimento de inovações a partir do uso de tecnologias e com foco na melhoria da experiência do cliente, por meio do qual as seguradoras selecionadas encontrarão maior flexibilidade regulatória. As seguradoras aprovadas e que receberem a Licença Temporária poderão operar neste ambiente por até 36 meses. A iniciativa da autarquia conta com mais de 20 projetos de inovação e a Darwin Seguros foi a primeira a receber a Licença Temporária.

“O programa do Sandbox foi fundamental para estruturarmos e iniciarmos a nossa operação. Inclusive, pretendemos iniciar o processo de obtenção da Licença Definitiva ao longo do ano de 2023. Em paralelo, seguiremos participando ativamente de todas as discussões de inovação que estão acontecendo no setor, que passa por um momento de profunda transformação”, comenta Daniele Dabus, responsável pela área jurídica da Darwin Seguros.

A previsão de lançamento, ainda em ambiente controlado através da lista de espera do site e o modelo member get member, em que um usuário indica outro, é para o mês de agosto deste ano e a Darwin Seguros espera avançar para o mercado a partir de outubro.

“Nosso objetivo não é, e nunca será, crescer a qualquer custo. Afinal, nossa tecnologia nos permite identificar os bons motoristas e, para estes, oferecer preços mais adequados ao respectivo risco e exposição. Essa é a nossa principal missão. Além disso, temos bastante consciência da responsabilidade que é cuidar de um bem tão importante do brasileiro como o seu carro e, por isso, não abriremos mão da oferta de uma experiência diferenciada”, complementa Freitas.

