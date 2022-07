Darwin Seguros fecha investimento de R$ 43 milhões em rodada pre-Series A

A Darwin Seguros, após levantar R$ 11 milhões em uma rodada no ano passado, acabou de concluir uma nova rodada (Pre-Series A) de R$ 43 milhões, liderada pelo braço de Corporate Venture Capital do Banco BV e que contou também com investidores da rodada seed, como a Invisto Capital e os irmãos Heilberg, sócios-fundadores da HIX Capital, quanto novos investidores como, por exemplo, Álvaro Augusto Vidigal, fundador e CEO da Singulare.

“Esse novo aporte nos dá um runway importante, além de permitir investir ainda mais em nossa tecnologia, experiência do cliente e atração de talentos. A conversa com o BV começou como uma parceria de distribuição de seguros e rapidamente evoluiu para o investimento, prova de que o mercado está carente por inovação. Com o BV, a Darwin Seguros ganha acesso a uma base de 4,7 milhões de cliente ativos, uma das maiores corretoras do país, mais de 20 mil lojistas e muito know-how no setor”, explica Carlos Alberto Souza Barros, co-fundador da insurtech.

A parceria alia a expertise do banco BV no setor de veículos com o mercado de seguros, que conta com um grande potencial de crescimento. “O banco BV sempre teve protagonismo no mercado de financiamento de carros. Nossa ambição é fornecer aos nossos clientes soluções completas relacionadas ao ecossistema automotivo. A insurtech se encaixa perfeitamente nisso, pois além de trazer soluções bastante inovadoras para o mercado de seguro automotivo, tem, assim como o BV, uma cultura centrada no cliente e em processos 100% digitais” afirma Daniel Monteiro, diretor de Seguros do banco.

A Darwin Seguros fará sua estreia em agosto com um produto de seguro automóvel. A jornada será 100% digital, desde a cotação até o pagamento da indenização. A startup não acredita no sistema padrão de “preço médio” usado pelo mercado, e promete precificar o seguro pelo risco gerado pelo motorista.

O cliente fará o download do aplicativo da Darwin no seu aparelho, o que permitirá a startup coletar dados sobre seu perfil de dirigibilidade e estilo de vida, componentes importantes do Darwin Score. Além disso, desde sua fundação, a Darwin Seguros possui uma vertical de distribuição por canais de terceiros bastante relevante, estratégia que está bastante alinhada com o investimento do BV na Darwin.

“Nossa plataforma vem sendo construída para ser totalmente digital e customizada para todos os canais que iremos atender, sejam as pessoas físicas diretamente ou canais de terceiros. Após a consolidação do nosso produto, partiremos para os nossos planos de expansão do portfólio, incluindo outros ramos de seguros como, por exemplo, o seguro residencial e seguro celular, além da oferta de produtos financeiros que tenham sinergia com os nossos dados e nossa carteira de clientes, como o crédito para pessoa física. Queremos ser o melhor e mais completo ecossistema de produtos financeiros nos próximos 5 anos”, comenta Firmino Freitas, co-fundador da insurtech.

A Darwin Seguros foi a primeira aprovada para se tornar seguradora digital pela segunda edição do sandbox regulatório da Susep. “O sandbox regulatório foi transformador para o mercado de seguros, assim como foi fundamental para o nascimento da startup. Com as nossas parcerias de distribuição, resseguros e outras parcerias comerciais, planejamos iniciar o pedido de licença definitiva até o final de 2023”, completa Freitas.

N.F.

Revista Apólice