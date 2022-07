CVG-SC nasce com o propósito de fomentar a cultura do seguro na região

No mês de maio deste ano, foi fundado o CVG-SC (Clube de Seguros de Vida e Benefícios de Santa Catarina), na sede do Sindseg-SC, localizada na cidade de Blumenau. A entidade vem com a proposta de trazer mais unidade ao mercado segurador no Estado. O presidente do Clube, Felipe Carvalho, e a vice-presidente, Andréia Araújo, ao lado da diretoria, buscam fomentar eventos, ações e ideias que estimulem a cultura do seguro, criando conexões profissionais para o setor.

Para Carvalho, será uma grande oportunidade de fazer conexões e partilhar experiências e ensinamentos entre profissionais da área. “O estado de Santa Catarina dá hoje mais um grande passo em sua jornada para fomentar conhecimento e trabalhar em prol da divulgação da importância social, cultural e econômica dos seguros de pessoas. O CVG-SC pretende ser um pilar na geração de informações e consolidação cultural dos seguros de pessoas no estado. Gerar, fomentar e entregar conhecimento é algo que verdadeiramente faz diferença na vida das pessoas, de forma que seremos incansáveis neste objetivo. Seremos leves ao praticar e firmes ao realizar”, destacou.

Já Andréia falou da importância dessa nova entidade para o Estado. “Muito honrada em fazer parte da fundação do Clube, que é um sonho antigo de todos os envolvidos que agora se torna uma linda realidade. Desde já registramos que o CVG-SC está a disposição para tudo que os nossos amigos precisarem! Espero poder contribuir com este baita time de colegas do mercado na nossa bela Santa Catarina”, ressaltou.

O diretor de Marketing do Clube, João Levandowski, destaca que a identidade visual foi criada para ressaltar um dos principais cartões postais de Santa Catarina: a ponte Hercílio Luz. “O objetivo da marca da entidade é salientar a importante conexão entre profissionais, além de interligar os stakeholders de mercado com as melhores práticas dos produtos de seguros de pessoas”.

A intenção do Clube é preencher essa lacuna unindo o setor e dando apoio através de cursos, painéis, palestras, workshops e reuniões de trabalho (reuniões de trabalho), usualmente reunindo nestes eventos diversas personalidades do mercado de seguros. Os eventos, as ações e as ideias estimulam a cultura do seguro, criam fortes conexões profissionais que engajam e fazem a diferença no Estado.

O CVG-SC é composto pelo presidente, Felipe Carvalho; vice-presidente, Andréia Araújo; diretoria Jurídica, Lodi Maurino Sodré; diretoria Financeira, Jean Carlos dos Santos; diretoria de Planejamento, Comunicação e Marketing, João Levandowski; diretoria de Seguros e Expansão, Luciano Vicente da Silveira; diretoria de Previdência, Edna Priscila; diretoria de Saúde, Sidnei André; diretoria de Tecnologia e Inovação, Sílvio Krueger; e a diretoria de Educação e Capacitação, Edson Calheiros.

