CVG-RS fala dá dicas de como vender seguro de vida

O CVG-RS (Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul) irá realizar uma live nesta quarta-feira, 27 de julho, às 19h, com o head de Treinamento e Conteúdo na Azos e apresentador do Podcast Canal Corretor, André Rezende. Com o tema “Seguro de vida: Se você não oferecer outro irá”, a live irá dar dicas e informações sobre a melhor abordagem na venda do seguro de vida. O evento acontece no canal do YouTube da entidade e será mediado pela presidente do Clube, Andréia Araújo.

Todo vendedor quer mostrar a importância do seu produto e/ou serviço, por isso, são fundamentais a boa técnica e o acesso às melhores informações na hora da venda. Como conquistar o cliente? Como mantê-lo satisfeito? Estas e outras preocupações estão presentes no dia a dia dos corretores e de todo mercado de seguros. O especialista irá abordar técnicas de negociação que podem ajudar a oferecer seguro de vida.

Para Rezende, “todos os seguros são importantes, mas o seguro de Vida é mais. As pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam algo para elas. Por isso, é preciso entender como funciona o comportamento humano para ativar a necessidade da pessoa entender que ter uma apólice de seguro de vida é essencial”, destaca.

De acordo com Andréia, o momento traz muito aprendizado para os profissionais do mercado segurador, com destaque para os corretores no segmento de vida. “O CVG-RS fica extremamente feliz em trazer o Rezende para mostrar ao nosso público toda a sua técnica de negociação na hora da aquisição do seguro de vida. Nossas lives buscam capacitar ainda mais nosso público, pois sabemos o quanto é fundamental inovar e se reinventar no dia a dia no setor”.

O quinto painel sobre a área de seguros em 2022 tem como finalidade impulsionar iniciativas em vendas, capacitação e boa informação para o setor.

O “CVG-RS Sem Fronteiras” surge com o intuito de dialogar com todo o Brasil sobre o setor de seguros. Objetivo é partilhar experiências e ensinamentos entre os mais experientes e as novas vozes no mercado.

N.F.

Revista Apólice