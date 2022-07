Corrida noturna da Unimed Londrina está com inscrições abertas

Já integrada ao calendário esportivo de Londrina, a Corrida Unimed Inspira Etapa Night, que está em sua 8ª edição, será realizada no dia 3 de setembro, com largada na Rua da Canoagem (próximo à barragem do Lago Igapó). Esta é a mesma competição inicialmente programada para 2020, porém adiada devido à pandemia. “Através do projeto Unimed Inspira, a Unimed Londrina está sempre buscando alternativas para levar hábitos saudáveis de forma acessível. Retomar esses eventos no formato presencial é um momento ímpar”, avalia Dayane Santana, gerente de Marketing e Comunicação da cooperativa.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 31/08 ou enquanto houver vagas. Para efetuar a inscrição é necessário acessar o site do evento pelo link e selecionar uma dentre as categorias disponíveis: 4 km (largada às 19h30), 8 km (largada às 19h35) e Kangoo Jump 4 km (largada às 19h37). O valor das inscrições é R$ 84,90 + taxa de serviço para clientes e cooperados Unimed Londrina e R$ 94,90 + taxa de serviço para demais públicos.

Quem fizer a inscrição receberá um kit contendo medalha, camiseta, shoulder bag, meia e número de peito de chip para cronometragem. A retirada dos kits será na Decathlon (Av. Madre Leonia Milito, 2020) nos dias 02/09, das 12h às 20h, e 03/09, das 10h às 15h.

Assim como na Etapa Day, os atletas já inscritos em 2020 terão a sua vaga garantida mediante confirmação da sua inscrição, obrigatória para a retirada do kit e participação na prova. Atletas que não efetuarem essa confirmação perderão o direito à inscrição na prova e a sua vaga será liberada para outro participante. A confirmação deverá ser feita até o dia 30/07 no link.

No link de confirmação, será possível alterar o percurso e o tamanho da camiseta. Para a troca de titularidade, o participante deverá realizar a confirmação da inscrição e depois acessar a “área do atleta” e realizar a troca. Para esta ação, o participante que receberá a inscrição deverá já ter o cadastro no site Central da Corrida.

