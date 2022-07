Corretor: Um grande amigo para o segurado

No mês em que celebramos o ‘Dia do Amigo’ (20 de julho) e o ‘Dia da Amizade’ (30 de julho), trago uma reflexão sobre a importância do vínculo de confiança e amizade estabelecido entre o corretor de seguros e seu segurado. Isso porque, mais do que vender um produto, o corretor atua de modo a entender profundamente as necessidades do seu cliente para, como um bom amigo, estar sempre pronto para apoiá-lo nos momentos de adversidades e de planejamento para o futuro.

Leonardo Pereira de Freitas

Uma característica que reforça como a atuação de sucesso desse profissional é capaz de estabelecer elos fortes e longínquos é a sua habilidade de saber ouvir os anseios, necessidades e aspirações das pessoas para, a partir disso, antecipar a prevenção de possíveis situações de dificuldade e mostrar a importância da proteção da vida, da saúde, do bem-estar, do futuro e da família.

Costumo dizer que quando o cliente compartilha conosco a sua história, os laços de amizade se estreitam naturalmente. Isso porque podemos nos posicionar como esse aliado que entende o que ele precisa e oferece a proteção mais assertiva.

Daí a importância de o corretor atuar como um verdadeiro consultor que, além de construir relações baseadas na confiança e transparência, defende os interesses dos clientes e está sempre pronto para dar conselhos diante dos novos cenários e possíveis imprevistos que surgem na vida.

Quando me perguntam como funciona o setor de seguros, destaco que é formado especialmente por três partes integrantes essenciais: seguradora, corretores e slientes. E nessa relação, os corretores são os mediadores, aproximando e defendendo os interesses de cada uma das partes. Isso tudo, por meio da sua expertise do cenário, dos produtos, serviços e, principalmente, pelo seu amplo conhecimento de pessoas.

Mas nesse contexto, como fica aquele velho ditado que diz “amigos, amigos, negócios à parte”? Para mim, ele não se aplica ao nosso ramo. Neste negócio feito entre esses “amigos”, o foco principal é sempre trazer a melhor solução de amparo para o cliente.

Acredito que com o passar dos anos a relação do consumidor com o corretor será cada vez mais forte e duradoura. Afinal, quem não quer ter um parceiro e suporte para os momentos difíceis?! Neste sentido, o seguro se apresenta como aquele “amigo certo para as horas incertas” e o corretor, por sua vez, atua como aquele amigo responsável por fazer esta conexão de forma assertiva. Um relacionamento baseado na proteção e no suporte para todas as fases da vida.

* Por Leonardo Pereira de Freitas, diretor da Organização de Vendas do Grupo Bradesco Seguros