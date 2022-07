CORPe expande pelo Vale do Paraíba em parceria com a operadora Ativia Saúde

A CORPe Saúde segue focada em seu plano de expansão por todo o Brasil, e acaba de firmar parceria com mais uma operadora de atuação regional. A Ativia Saúde, com sede em Jacareí, tem sua rede credenciada concentrada na região do Vale do Paraíba, nas regiões de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté interior de São Paulo, chegando ao Litoral Norte do estado.

“A CORPe Saúde chega em uma praça nova com uma operadora de representatividade na região, uma das maiores, com capilaridade interessante, inclusive com extensão para o Litoral Norte, o que faz a diferença para a oferta de um plano de saúde”, afirma Manoel Fontes, gerente Comercial de São Paulo da empresa. “O Vale do Paraíba é uma região muito próspera, de grandes organizações e oportunidades, por isso a administradora fincou sua bandeira, levando toda sua responsabilidade e qualidade na administração de planos de saúde e no relacionamento com corretores”, frisa.

“Com grande entusiasmo vemos a parceria Ativia e CORPe Saúde, pela certeza dos bons frutos, pois são duas marcas que valorizam o atendimento às pessoas, e nossa missão em comum é lidar e cuidar de pessoas”, afirma Joaquim Ferreira, CEO da Ativia. “Estamos muito felizes em ter essa grade administradora, a CORPe Saúde, agora aqui conosco, distribuindo as vendas a todo o Vale do Paraíba. Toda a equipe Ativia está receptiva ao time da CORPe, bem como a seus corretores e vendedores. Temos certeza que vamos vender muito e ter excelentes resultados”, completa Caren Cruz, gerente Executiva Comercial e de Marketing da Ativia.

Para apresentar a novidade ao mercado local, a administradora realiza um evento em parceria com a Ativia no dia 14 de julho, no conceituado restaurante Sheriff, em São José dos Campos. “Vamos divulgar nossa campanha CORPe Saúde + Você, em evento com os corretores convidados da região”, finaliza Fontes.

