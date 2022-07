Contratações de seguro cyber crescem no Brasil

Com a implantação generalizada do home office desde 2020 e aumento nas ofertas de serviços digitais, o Brasil vem sofrendo também com o aumento do número de ataques cibernéticos a empresas de todos os portes. Segundo um estudo da Trend Micro, o Brasil é o quarto país no mundo com mais ataques cibernéticos disseminados por e-mail, ficando atrás apenas dos EUA, Rússia e Japão.

De acordo com a pesquisa Global Digital Trust Insights 2022, 83% das empresas brasileiras preveem um aumento do investimento em segurança cibernética. A THB Brasil enxerga o mercado mais aquecido nessa área. Já no primeiro trimestre de 2022, a corretora obteve crescimento de 50% na modalidade e as seguradoras, que estão mais restritivas na sua aceitação de risco, registram uma sinistralidade superior a 200% em sua carteira de clientes segurada.

“Os ataques cibernéticos estão cada vez mais sofisticados com consequências cada vez maiores em perdas financeiras. As quantias exigidas em situações como o sequestro de dados, em alguns casos, são cifras milionárias que podem levar até ao fechamento da empresa. Por este motivo, as seguradoras estão muito cautelosas nas avaliações, buscando entender ao máximo cada empresa antes de assumir seus riscos cibernéticos”, explica Enzo Ferracini, VP de Specialty da THB Brasil.

Alguns pontos que podem ser levados em consideração no processo de contratação do seguro cibernético:

– Identifique os riscos cibernéticos: Existem vários tipos de coberturas disponíveis e ao identificar as possíveis armadilhas específicas de acordo com seu modelo de negócio, você poderá encontrar o seguro que melhor atende às necessidades de sua empresa.

– Consulte um especialista: Traduzir os riscos cibernéticos em um modelo financeiro é uma etapa fundamental para garantir uma cobertura adequada, considere buscar a orientação de um especialista para entender os riscos de acordo com o perfil do seu negócio.

– Compreenda a cobertura da apólice: É importante entender como cada produto pode beneficiar sua empresa caso venha a ser responsabilizada por uma violação de dados.

– Conheça o processo de sinistros: Compreender o processo de sinistros ao escolher o seguro de riscos cibernéticos é fundamental. Cada seguradora tem um cronograma pelo qual os fundos podem ser pagos e caso ocorra a violação de dados, é essencial você ter conhecimento com que rapidez terá o reembolso em mãos.

– Tenha conhecimento de outras vantagens de seguro: além do reembolso monetário, algumas seguradoras oferecem vantagens extras, como investigadores cibernéticos ou relações públicas para gestão de crise diante do vazamento de dados. Explore suas opções!

N.F.

Revista Apólice