Companhias do mercado de seguros patrocinam o Expert XP 2022

Com mais de 35 horas de conteúdo em sua programação, o Expert XP 2022 ocorrerá de 02 a 04 de agosto. Três anos após a última edição presencial, o evento retorna em 2022 de forma híbrida no espaço São Paulo Expo, com transmissão simultânea 100% gratuita em plataforma digital. A feira pretende reunir mais de 30 mil investidores presencialmente, enquanto suas transmissões devem atingir cerca de até 1 milhão de espectadores online.

Neste ano, entre os convidados internacionais, o festival contará com a presença da tenista e empresária Serena Williams, considerada uma das maiores atletas de todos os tempos. Alinhadas com o propósito do evento, algumas empresas do mercado de seguros estão entre as patrocinadoras da feira e irão participar de alguns debates.

Uma delas é a SulAmérica Investimentos. Marcelo Mello, vice-presidente de Investimentos, Vida e Previdência da SulAmérica; e Daniela Gamboa, head de Crédito Privado da SulAmérica Investimentos, marcarão presença na feira. No 1º dia (02), Daniela ministrará uma palestra, com início às 15h, que abordará diferentes maneiras para avaliar a performance ESG de um fundo e da gestora.

“Na SulAmérica Investimentos, temos usado a avaliação dos aspectos ESG das potenciais investidas como uma ferramenta de identificação de riscos e oportunidades. Desta forma, acreditamos que entregaremos melhores retornos para os investidores no médio e longo prazo. Em complemento, temos visto que os investidores estão cada vez mais envolvidos com o tema, o que acaba fortalecendo este movimento”, afirma Daniela.

Em seu estande, a empresa trará destaque para os fundos de crédito privado e também com a temática ESG. Na prateleira, a asset conta com opções como o SulAmérica Crédito ESG FI RF CP Investimento Sustentável, SulAmérica Excellence FI RF CP, SulAmérica Premium FI RF REF DI CP, SulAmérica Crédito Ativo FI RF CP LP, SulAmérica Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura e o recente lançamento na plataforma da XP, o SulAmérica Selection FIC FIA, fundo de ações que também será abordado no festival.

“Somos uma gestora de 26 anos de trajetória, com R$ 52 bilhões de ativos sobre gestão, recentemente alcançados. E é com essa solidez de entrega que nos comprometemos a contribuir para a Saúde Integral das pessoas, com o equilíbrio também da saúde financeira dos nossos parceiros. A gestora tem realizado um trabalho de muita consistência e transparência para manter a qualidade de gestão que permeia nossos ativos, conquistando um número cada vez maior de investidores”, finaliza Mello.

Outra empresa que também estará presente no Expert XP 2022 é a Porto Investimentos. “O Grupo Porto tem experiência em produtos rentáveis e atrativos que tenham elevados níveis de controle de riscos para diversos perfis de investidores. Com esse know how, não poderíamos deixar de participar deste evento, que vem se consolidando como o maior fórum de produtos de investimentos do mercado financeiro.”, destacou Izak Benaderet, CIO da companhia desde 2013.

A empresa estará presente fisicamente na feira, através de um estande, onde será possível conhecer melhor seus fundos de investimentos, com uma equipe preparada para orientar o investidor e tirar todas as dúvidas a respeito dos produtos. No espaço, também serão feitas diversas premiações.

N.F.

Revista Apólice