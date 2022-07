CNseg explica as vantagens do seguro em série no YouTube

O programa ‘Você + Seguro!’ estreia nesta quinta-feira (14/07), no canal da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) no YouTube, com objetivo de explicar à sociedade os benefícios do seguro para pessoas físicas. A série educativa é uma produção da entidade e será publicada uma vez por semana, durante 13 semanas consecutivas.

O primeiro episódio do ‘Você + Seguro!’ vai tratar de um assunto que todo mundo ama: viagens. O seguro viagem é um companheiro para quem quer se divertir e conhecer lugares novos sem preocupação, mas muitos não sabem como usá-lo ou quais as suas coberturas. Além de ser indispensável para o ingresso em diversos países, o seguro é uma proteção para os viajantes em caso de emergências médicas, bagagem perdida e até cancelamento da viagem.

Acompanhando o avanço da vacinação no Brasil e a consequente abertura das fronteiras com outros países, nos quatro primeiros meses de 2022, a demanda pelo seguro Viagem avançou 222,2% em relação ao mesmo período de 2021, com volume de prêmios arrecadados, ou seja, valor dos seguros vendidos, de R$ 221,7 milhões. De janeiro a abril deste ano, o valor das indenizações alcançou R$ 83,9 milhões, garantindo o pagamento, o reembolso e a prestação de serviços na ocorrência de riscos cobertos relacionados à viagem.

O seguro viagem garante, ao segurado ou aos seus beneficiários uma indenização, limitada ao valor do capital segurado contratado, na forma de pagamento do valor contratado, de reembolso ou de prestação de serviços, no caso da ocorrência de riscos cobertos, desde que relacionados à viagem, durante período previamente determinado, nos termos estabelecidos nas condições contratuais.

