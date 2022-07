CMS Group e Digital Insurance Latam realizam evento para o ecossistema da inovação em seguros

Compartilhar no

Com foco no mercado de seguros da América Latina, o CMS Group e a Digital Insurance Latam realizarão, de 8 a 12 de agosto, o Insurtech Latam Forum – Fórum Latino-Americano de Inovação em Seguros.

Este ano, o evento será maior do que as edições anteriores, contando com três diferentes formatos:

DIGITAL – dias 8 e 9 de agosto: evento 100% digital para toda a América Latina, onde espera-se mais de 5.000 participantes e mais de 3.000 visitantes nos estandes virtuais.

evento 100% digital para toda a América Latina, onde espera-se mais de 5.000 participantes e mais de 3.000 visitantes nos estandes virtuais. PRESENCIAL – dia 10 de agosto: evento presencial em São Paulo/SP com mais de 600 executivos e 5 conferências ao vivo transmitidas para toda a América Latina + demos + estandes.

evento presencial em São Paulo/SP com mais de 600 executivos e 5 conferências ao vivo transmitidas para toda a América Latina + demos + estandes. FIELDTRIP – dias 11 e 12 de agosto: a melhor viagem de campo da história do seguro na América Latina com visitas aos Inovabra (Host: Bradesco Seguros), Oxigênio (Host: Porto Seguro), Mattos Filho (Host: Mattos Filho) e muitas outras surpresas!

As inscrições podem ser feitas no site do evento.

A abertura da parte presencial do evento ficará a cargo de Angus McDonald, Co-Founder e CEO da Cover Genius, uma das maiores referências latino-americanas do mercado de insurtech. O tema da palestra será O Brasil está Open: como o modelo de Open Insurance vai impactar o mercado, inovar a relação com os consumidores e gerar oportunidades.

Também já foram confirmados os primeiros speakers:

Adriel Araujo, CEO – Hackmetrix

Alejandro Galizia, CEO Latin America – AON

Alex Horvitz, CEO – HCS Capital

Carlos Cernadas, Sr Director @MercadoPago Head of Insurtech LatAm – Mercado Libre

David Gibert, CEO – Grupo Mok

Elane Cortez, Diretora de Desenvolvimento Corporativo Brasil – CMS Group

Fabiana De Nicolo, Presidente – Southbridge

Fabiana Silveira Lemos de Faria, Gerente de Desenvolvimento de Produto Auto – Porto Seguro

Hugues Bertin, CEO & Founder – Digital Insurance Latam

Marcelo Fonseca, Country head de Argentina y Brazil de Wellness Ecosystem – Prudential

Maximilian Kuckemanns, Head Mexico y Centroamérica – Munich Re

Rodrigo Valiente, VP e Head of Digital for Latinamerica – Chubb

Santiago Franzini, Director Bancaseguros y Vida – Chubb & Embajador Latam – The Digital Insurer.

PÚBLICO-ALVO

O público-alvo é formado por executivos de todo o ecossistema de Inovação em Seguros: executivos de seguradoras, corretores, produtores, intermediários, empreendedores, startups, fundos de investimentos, aceleradoras e provedores de tecnologia e serviços para o mercado de seguros, assim como super apps, grandes varejos, montadoras, bancos e muito mais.

Para mais informações, tratar com Camila Boueri – Head de Techs e Coordenadora do Insurtech Latam Forum – (11) 96356-2007 – [email protected]

K.L.

Revista Apólice