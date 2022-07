Clube da Bolinha do Rio de Janeiro elege nova reitoria

Durante seu tradicional jantar mensal, que aconteceu no dia 12 de julho, na Churrascaria Fogo de Chão, o Clube da Bolinha do Rio de Janeiro apresentou a reitoria eleita para o biênio 2022-2024. São eles: Anselmo de Abrantes Fortuna, reitor; Gilberto Villela, diretor financeiro; e Jorge Carvalho, Secretário.

Fortuna agradeceu a indicação: “Será a terceira vez que exerceremos a reitoria do Clube, com muita honra. Vamos trabalhar firme para corresponder às expectativas de todos que me elegeram. Pretendemos retornar a realizar um almoço mensal de trabalho, com a participação de alguns companheiros, para avaliar os jantares realizados e discutir os bons caminhos que o Clube deve continuar a seguir, lembrando que as despesas destes encontros serão rateadas pelos participantes”. Além do novo reitor, Villela e Carvalho também agradeceram a indicação e prometeram se empenhar para dar continuidade ao trabalho de união do Clube.

Com a nova reitoria apresentada, Neival Rodrigues Freitas, reitor nos biênios 2018/2020 e 2020-2022, despediu-se do cargo: “Mesmo com o período difícil da pandemia, com restrições e isolamento, conseguimos seguir com sucesso. Tenho certeza de que cumpri o meu dever como reitor do Clube”. E Maria da Glória Faria lembrou, com orgulho, que foi a primeira mulher a participar da diretoria e espera que outras sigam o seu caminho.

A confraria admitiu mais dois novos bolinhas. São eles: Marcio Augusto Leone Koenigsdorf, diretor Financeiro da Capemisa; e Irapuã Gonçalves de Lima Beltrão, procurador da Susep (Superintendência de Seguros Privados).

Na comemoração dos aniversariantes do mês, o sorteado para receber o brinde foi Alexandre Henrique Leal Neto. O próximo encontro já está marcado para 9 de agosto, na segunda terça-feira do mês.

O Clube voltou em maio, após um recesso devido à pandemia, com a agenda de jantares, palestras e homenagens. O mais importante nestes eventos é a confraternização, união e dar continuidade a este Clube pioneiro que espalha afeto e fraternidade e completará 70 anos em 2023.

N.F.

Revista Apólice