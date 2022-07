Cinthia Kato é a nova diretora de Marketing e Canais da Icatu

Não faz muito tempo que o mercado de seguros no Brasil era considerado conservador e burocrático. Mas, tanto a inovação quanto a tecnologia estão provocando uma verdadeira transformação digital em seguradoras como a Icatu. É neste cenário de disrupção que a companhia anunciou sua nova diretora de Marketing e Canais, Cinthia Kato, que tem o desafio de fortalecer a presença da marca da companhia no mercado.

“Nesse momento, com o crescimento do mercado de seguros no pós-pandemia, o avanço do Open Insurance e a referência da Icatu em Vida, Previdência, Capitalização e Investimentos, temos o desafio de fortalecer nossos diferenciais. Meu grande objetivo é que, cada vez mais, os clientes peçam nossos produtos nos bancos, corretores e demais canais de distribuição. Tenho um orgulho gigante de começar a fazer parte do time Icatu, uma empresa brasileira, eleita pelo sétimo ano consecutivo uma das melhores empresas para se trabalhar e com pessoas brilhantes que atuam todos os dias para entregar o nosso propósito de levar tranquilidade financeira para melhorar a vida dos brasileiros”, afirma Cinthia, que conta com mais de 17 anos de atuação no mercado financeiro.

Cinthia é formada em Publicidade e Mercado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pós-graduação em Publicidade e Mercado pela Universidade de São Paulo. Iniciou sua carreira no Itaú, onde atuou por dez anos. Em 2015, assumiu como gerente de Marketing do Cartão Elo e, um ano e meio depois, na Dotz, onde permaneceu até fevereiro de 2018, quando iniciou na XP Investimentos, hoje XP INC, sua última experiência como sócia e head de Marketing da XP.

A Icatu possui um ecossistema de parcerias, pilar estrutural de seu modelo de negócio com outras empresas, que engloba bancos, fintechs, insurtechs, cooperativas e varejistas. “Busco trazer minha experiência no mercado financeiro, principalmente neste segmento com o qual a Icatu dialoga e quer, cada vez mais, ampliar sua presença, além de dar mais visibilidade ao negócio, em um momento em que a população está mais consciente sobre a importância de produtos que contribuem para o planejamento financeiro”, diz Cinthia.

Só neste primeiro semestre, a companhia investiu em dois grandes movimentos que envolvem sua estratégia de marketing. “Fomos a única seguradora a patrocinar o Rio2C, reforçando nosso diálogo com temas da Nova Economia. Recentemente, lançamos uma campanha nacional, com a insurtech chilena Betterfly, para anunciar o nosso seguro de vida dinâmico, cujo capital segurado aumenta conforme o usuário realiza práticas de bem-estar. Um produto inédito e desenvolvido exclusivamente para integrar a plataforma da Betterfly, que é disponibilizada por empresas para seus funcionários. Queremos mostrar como a Icatu é um player importante e inovador do segmento, com produtos para diferentes públicos e necessidades. E a tecnologia e inovação são nossos aliados nesse processo”, explica a executiva.

Posicionamento de Marca

Em 2021, a Icatu adotou a assinatura “Vida. Pra Toda Vida.”, acompanhado por um rebranding de marca, passando a ter como posicionamento a tranquilidade financeira associada a qualidade de vida, que marcaram a celebração dos 30 anos de mercado da companhia. Desde 2017 até o momento, a Icatu registrou investimentos em tecnologia, transformação digital, inovação e experiência digital que somam mais de R$1 bilhão. “Essas iniciativas reforçam ainda mais a presença da Icatu e a sua oferta de produtos e serviços com base tecnológica, em prol do seu propósito de democratizar o acesso aos serviços de proteção e planejamento financeiro. Quero fortalecer e manter o protagonismo que foi construído nesses 30 anos”, conclui Cinthia.

