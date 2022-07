Ciclic é patrocinadora de festa julina consciente para pets em São Paulo

A Ciclic, insurtech da BB Seguros, é patrocinadora do Aurraial 2022, festa julina consciente focada em pets que vai acontecer neste sábado, 09 de julho, das 12h às 20h, na Praça B32, na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O evento não acontecia há dois anos por conta da pandemia e, este ano, contará com uma programação focada em saúde, educação e diversão para os animais de estimação.

“Estamos muito animados em participar do Aurraial 2022, o primeiro evento do Saúde Pet Ciclic, e a nossa expectativa é de muito sucesso. Vamos aproveitar um momento de celebração de toda a família para continuar alertando sobre bem-estar animal e mostrar que o melhor cuidado para com os pets é aquele que une prevenção e custo-benefício, longe de gastos inesperados no veterinário e com o essencial para o dia a dia e emergências. Acreditamos que um pet saudável e feliz é sinônimo de um tutor tranquilo e, aqui na empresa, queremos estar presente cada vez mais em todos os ciclos das pessoas, cuidando e protegendo a família inteira”, destaca Gustavo Zobaran, CMO da insurtech.

Durante o Aurraial, a empresa marcará presença com um stand que contará com backdrop do Saúde Pet, abordando a importância da saúde e dos cuidados com o bem-estar animal, além de uma escultura em formato de osso para que os pets e seus tutores consigam registrar esse momento de alegria e distribuição de bandanas para os pets. Além disso, somente no dia do evento, quem contratar o plano de assistência à saúde da empresa, ganha 10% de desconto e vouchers com recompensas especiais.

“A Ciclic é uma empresa preocupada em atender as necessidades das pessoas do jeito que elas desejam e precisam e, interagindo com os nossos clientes, focamos no que faltava para o Saúde Pet ser completo e lançamos novidades, como a teleorientação, um atendimento online com um veterinário 24h de plantão, e o plano para pets acima de 08 anos, o Plano Essencial Sênior”, completa o executivo.

O evento, que espera receber de 1000 a 2000 pessoas e entre 500 e 1000 pets, terá entrada gratuita e, quem quiser, também pode doar 1kg de ração.

