Ciclic apresenta novidades no Saúde Pet

Pensando nos cuidados essenciais que os pets precisam e merecem, a Ciclic, empresa BB Seguros, acabou de criar mais uma opção de plano no Saúde Pet: o Essencial Sênior, dedicado para cachorros e gatos com mais de oito anos.

Entre os principais benefícios do serviço, podemos destacar exames laboratoriais e de imagem, cirurgia, internação, consulta veterinária, atendimento ambulatorial, assistência funeral e transporte.

Além disso, outro benefício que também é uma grande novidade do Saúde Pet, para todos os planos, sem limite de uso e sem carência, é a teleorientação: um atendimento online com um veterinário 24h de plantão para qualquer emergência ou cuidado de rotina.

“Percebemos que também era preciso proteger e cuidar do bem-estar dos cães e gatos com mais de oito anos, pois, na maioria dos casos, é nessa fase que os animais de estimação mais necessitam de cuidados e benefícios essenciais para conviver com seus tutores por muito mais tempo, saudáveis, felizes e com melhor qualidade de vida”, afirma Bruna Melo, COO da Ciclic.

Benefício para os colaboradores

A insurtech também oferece o Saúde Pet aos seus colaboradores, como um benefício. Desde o lançamento do serviço, em outubro do ano passado, 100% dos profissionais da empresa que possuem animais de estimação aderiram ao produto, o que representa 80% do total. E assim como foi feito internamente, a Ciclic também está em contato com empresas para que elas também ofereçam o Saúde Pet como benefício para seus funcionários ou para que o produto possa ser ofertado por elas aos seus clientes.

N.F.

Revista Apólice