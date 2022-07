Chubb investe no fortalecimento da diversidade na América Latina

A Chubb apresentou sua nova campanha, intitulada “Talento sem Limites”, para promover a inclusão e a diversidade. Os candidatos interessados em concorrer a uma das 300 vagas abertas pela companhia em toda a América Latina podem enviar seus currículos sem incluir idade, gênero ou foto.

O processo de atração de talentos da empresa busca avaliar a combinação de habilidades técnicas, “soft skills” e experiência de cada candidato. A seguradora tem como objetivo reduzir qualquer viés que possa existir no processo de recrutamento e também nos de integração e além deles.

“Nosso objetivo é mostrar claramente que, na empresa, buscamos apenas conhecimento, habilidades e competências. Queremos convidar o mercado a aderir a esta iniciativa e juntos, promover ações afirmativas como parte de uma grande agenda de diversidade, equidade e inclusão”, disse Nelmarie Monge, diretora regional sênior de Talentos da Chubb para a América Latina.

A campanha “Talento sem Limites” reflete o compromisso social da companhia com a concretização de uma mudança cultural nas empresas capaz de eliminar as barreiras encontradas no processo de recrutamento de talentos.

“A transformação começa com novas ideias. Somos testemunhas da relação positiva que existe entre uma cultura inclusiva, a ampliação do engajamento dos funcionários e a inovação com os resultados do negócio”, disse Leonardo Sánchez Guillén, vice-presidente sênior de Recursos Humanos para a América Latina da seguradora.

“O talento não tem gênero, nacionalidade nem idade. Quando falamos em atrair os melhores, queremos aqueles que atendem aos requisitos de conhecimento, competências e habilidades que buscamos. Além disso, ter um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam acolhidas e motivadas é a melhor forma de incentivar cada integrante da equipe a dar o melhor de si”, acrescentou.

Além do Brasil, atualmente a Chubb tem operações mais oito países da América Latina, com 112 escritórios e mais de 5 mil colaboradores na região.

