Certificação Profissional em Insurtech e Inovação está com inscrições abertas

Com início previsto para o dia 16 de agosto, a Certificação Profissional em Insurtech e Inovação em Seguros segue com inscrições abertas. Após o sucesso da 1ª turma no início do ano, a formação desenvolvida pelo Insurtech Brasil abre inscrições para executivos que desejam estar na vanguarda dessa transformação tecnológica que vive o setor.

A certificação é totalmente online e tem foco no cenário atual, em que novas tecnologias e modelos de gestão estão criando empresas mais eficientes e que entregam melhores serviços para o cliente do mercado segurador. Em 2021, as Insurtechs receberam mais de R$ 1 bilhão de investimentos.

“A carreira no mercado de seguros mudou nos últimos anos. Montamos esse curso pensando em todos os públicos, de empreendedores à executivos de seguradoras, que precisam se atualizar sobre as principais inovações e os impactos das insurtechs no nosso setor. Um bom exemplo disso é a escolha Sheynna Hakim, que veio do segmento de insurtechs, para ser a nova CEO da BNP Paribas Cardif”, lembrou José Prado, coordenador do curso e diretor da Associação Brasileira de Insurtech.

Além disso, 31 insurtechs receberam autorização da Susep (Superintendência de Seguros Privados) para se tornarem novas seguradoras digitais, impulsionando o desenvolvimento e a oferta de novos produtos, cada vez mais acessíveis a uma maior parcela da população brasileira.

O Insurtech Executive Program conta com oito módulos diferentes, divididos em temas como ‘novas tecnologias’, ‘tendências’, ‘open Insurance’, ‘legal’, ‘investimentos e venture capital’, entre outros.

Ao todo serão oito professores, todos especialistas e empreendedores no setor. São nomes como Igor Mascarenhas, Founder & CEO da insurtech Pier; Marcel Giacon, diretor de Digital e Produtos na Assurant e diretor da insurtech Bem Mais Seguro; Barbara Possignolo, presidente da Associação Brasileira de Insutech e director of Legal & Compliance da insurtech Pier e Roberto Panucci, sócio no Souza, Mello e Torres, que atuou na estruturação de onze insurtechs em operação.

Vale lembrar que até o final de julho as inscrições estão com descontos. Essas e outras informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice