CCS-SP receberá presidente do Sincor-SP em almoço para associados

O CCS-SP (Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo) realizará almoço fechado, exclusivo para associados, no dia 12 de julho, às 11h45, no Terraço Itália, com a participação especial do presidente do Sincor-SP, Boris Ber. No encontro, ele apresentará palestra sobre o tema “Perspectivas para o nosso mercado – um bate-papo sobre o momento atual”.

Trajetória profissional

Corretor de seguros há mais de 40 anos, Boris Ber foi 1º vice-presidente do Sincor-SP na gestão de Alexandre Camillo (2014 a 2021). É formado em Administração de Empresas pela PUC-SP e apresentador do Programa Seguro, da TV Gazeta. Boris já foi mentor do CCS-SP por duas gestões (2004/2006 e 2006/2008), além de atuar em diversas entidades da comunidade judaica.

Programe-se

Almoço do CCS-SP exclusivo para associados

Data: 12 de julho

Horário: a partir de 11h45

Local: Terraço Itália, Av. Ipiranga, 344, 42º andar, República, S. Paulo (SP)

Participação especial: Boris Ber, presidente do Sincor-SP

Tema da palestra: “Perspectivas para o nosso mercado – um bate-papo sobre o momento atual”

Os interessados poderão confirmar presença pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (11) 93800 0102.

