CCS-RJ e Capemisa realizam treinamento sobre seguros para PME’s

A segunda parte da programação de treinamentos “Oceano Azul”, realizada pela Capemisa com o CCS-RJ (Clube de Corretores de Seguro do Rio de Janeiro), terá como foco as características dos produtos PMEs e no sistema de cotação.

O presidente da entidade, Luiz Mário Rutowitsch, destaca que “a continuidade da programação permitirá ao corretor entender a ferramenta da Capemisa voltada para o seguro de PME’s e suas funcionalidades, além da forma de comercialização do produto. Os corretores fluminenses poderão incrementar a carteira de clientes”.

No primeiro encontro, que aconteceu em junho, os corretores conheceram as oportunidades de negócios da seguradora. Agora, é a vez de entender como fazer toda a operação. Os interessados devem confirmar presença por WhatsApp 21 98181-2912 ou pelo e-mail [email protected]

Serviço

Evento: Treinamento PME CAPEMISA – Foco nas características e sistema.

Data: 2 de agosto de 2022

Horário: 9h

Local: Auditório da Capemisa Seguros (Rua São Clemente 38, Botafogo)

N.F.

Revista Apólice