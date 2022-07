Casa nova da Central Nacional Unimed reflete transparência e integração

EXCLUSIVO – Na última quarta-feira (27), a Central Nacional Unimed inaugurou suas novas instalações em São Paulo. Em um prédio novo, a operadora ocupa 8 mil metros quadrados distribuídos do 8º ao 16º andar, incluindo um rooftop.

Segundo o presidente da Central Nacional Unimed, Luiz Paulo Tostes Coimbra, um dos valores mais importantes da operadora é a sua construção a partir da satisfação e engajamento das pessoas. “Este prédio traz o conceito de transparência, mais luminosidade natural, mais cor e com oportunidade de maior integração entre as pessoas”.

Coimbra conta que o auditório da empresa, no 15º andar, já reuniu os colaboradores para falar sobre a experiência do homeoffice e, acima de tudo, sobre o retorno para um local como este. “A mudança para um novo local veio por motivação econômica (diminuímos os gastos), mas com a possibilidade de ouvir os funcionários e criar um ambiente a partir das suas necessidades”.

Sobre o momento atual da saúde suplementar, Walter Querubim Bueno, diretor Comercial e Marketing da Central Nacional Unimed, lembrou que a situação é delicada desde 2020, com o aumento do custo assistencial, e as mudanças regulatórias, criaram dificuldades. “As operadoras tiveram mais trabalho para desenvolver produtos para atender as necessidades dos seus clientes, com qualidade e com custo mais acessível”. A Unimed Nacional trabalha dioturnamente para construir produtos que possam atender a população, que sofre com a perda do valor da moeda.

“Estamos trabalhando, com todas as nossas equipes, para construir produtos customizados, que atendam nichos específicos, entendendo as particularidades, para que as pessoas possam ter acesso a produtos de qualidade”, completou Bueno.

Jorge Oliveira, diretor Executivo Comercial da operadora, ressaltou que o grande desafio é fazer a distribuição dos produtos de forma adequada, considerando todas as dificuldades do sistema de saúde suplementar no Brasil. “Corretores tradicionais, plataformas, corretores de inovadores e plataformas digitais, além de balcão de banco, balcão da distribuidora, administradora de benefícios, enfim, a multiplicidade de canais faz com que tenham equipes muito especialistas em cada canal. Adequar as nossas ofertas para cada público, em cada canal específico é o nosso desafio diário”.

O novo escritório da CNU está localizado na Rua Frei Caneca, 1355 – Cerqueira César.

Kelly Lubiato

Revista Apólice