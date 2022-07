Carrefour e Zurich implementam tecnologia e anunciam novos seguros

A parceria entre Banco Carrefour e Zurich, anunciada em março desse ano, tem por trás uma estrutura tecnológica que garante segurança e funcionalidade aos planos, fornecida pela SUTHUB, startup responsável por monetizar canais com vendas de seguros e produtos financeiros. À partir da parceria e expertise das três empresas, já estão disponíveis novas opções de seguros residencial, perda e roubo para cartões, funeral, diária de internação hospitalar e de vida aos clientes do Cartão Carrefour e Cartão Atacadão.

Os serviços estão distribuídos nas lojas físicas do Carrefour e Atacadão, terminais de autosserviço, centrais de atendimento e canais digitais do Banco Carrefour, como aplicativo e portal.

A SUTHUB atua para fazer todas as ferramentas funcionarem. À partir do uso da tecnologia, a empresa proporciona agilidade e segurança na contratação desses serviços. A startup oferece um hub de uso estratégico de tecnologia, que permite às duas empresas maior agilidade no desenvolvimento dos sistemas completos e no lançamento de produtos customizados, como a parceria exige.

A tecnologia embarcada traz uma distribuição massificada dos produtos, por meio da integração entre as empresas, oferece uma jornada para o cliente sem surpresas e colabora para acelerar a digitalização de duas das maiores empresas do país. O desenvolvimento de toda a estrutura utilizada no lançamento dos novos produtos foi conduzido de forma ágil e flexível, sem abrir mão da segurança das informações.

Para Marcos Watanabe, CTO da SUTUHB, o grande desafio foi efetuar a migração das lojas de forma online e gradativa, sem impacto para as vendas “É um dos nossos projetos mais importantes e que exercitou muito a nossa capacidade de onboarding digital de produtos de seguros”, explica.

Na visão da Zurich, a parceria com a empresa de tecnologia é essencial. De acordo com Luís Reis, diretor Executivo de Parcerias da Seguradora, a confiança em uma sociedade digital é um dos pilares. “Consideramos as startups nossas parceiras de negócio, que agilizam, simplificam e até viabilizam processos, permitindo entregar uma experiência mais qualificada ao cliente através da digitalização e de ciclos de inovação rápidos”.

André Tonelini, diretor executivo de clientes e negócios do Banco Carrefour, avalia que o consumidor é o ponto focal da empresa e destaca: “O cliente está sempre no centro de nossas decisões estratégicas, sua satisfação é o que nos move. A parceria possibilita que ele tenha acesso a opções de seguros adequadas e personalizadas para suas necessidades”, afirma. “Como uma organização financeira moderna, ágil e conectada a um ecossistema de varejo completo, temos a missão de seguir entregando soluções que colaborem com o acesso ao crédito, com a inclusão digital e, também, com a praticidade na vida do cliente”, ressalta o diretor.

N.F.

