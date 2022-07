Capemisa Capitalização se une ao Grupo Care

A Capemisa Capitalização anunciou mais uma parceria para ampliar sua linha de negócios na modalidade Incentivo. A empresa uniu-se ao Grupo Care na ação “Atendimento Premiado”, que visa valorizar os prestadores de serviços da companhia com um sorteio especial.

Com o conhecimento de mercado da empresa, será possível realizar um sorteio de R$ 12 mil ou de uma moto no valor equivalente como o prêmio sugerido. A iniciativa contempla todos os prestadores em âmbito nacional que tiverem notas positivas na avaliação dos clientes.

O Grupo Care é especializado em assistência 24 horas para todos os tipos de veículos e serviços adicionais como assistência residencial, pessoal e um programa exclusivo de benefícios. Também rastreamento e monitoramento e oferece serviços de assistência saúde como consulta médicas, telemedicina, acesso facilitado a exames diagnósticos e muito mais.

“Esta é mais uma parceria que mostra para todo o mercado as múltiplas funções de uso de um título de capitalização. Sempre pensamos nas tradicionais promoções do comércio, mas, desta vez, trazemos uma proposta nova. Ou seja, uma campanha de valorização do time interno com foco no estímulo da qualidade do atendimento prestado aos clientes”, explica a gerente Comercial da Capemisa, Vanusa Menezes.

As características e vantagens oferecidas pela modalidade Incentivo são uma grande aposta do mercado para as empresas fidelizarem seus clientes e funcionários, assim como uma oportunidade de expandir os negócios. A Capemisa Capitalização conta com iniciativas de diferentes áreas da economia, além de outras seguradoras em seu portfólio.

Para o CEO do Grupo Care, Murilo Frois, a campanha é importante. “O prestador hoje é um profissional essencial para que a gente consiga ofertar um serviço de qualidade a todos os nossos clientes. Eles trabalham 24 horas para prestar socorro e ajudar usuários por cada cantinho desse país”, destaca.

N.F.

Revista Apólice