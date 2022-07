Campanha da Sompo incrementa oportunidades para corretores

A Sompo Seguros acabou de ampliar o período de vigência da Campanha + 100% de Agenciamento, iniciativa que visa beneficiar os parceiros corretores de seguros com uma rentabilização extra na venda do produto Sompo Vida Coletivo voltado às Pequenas e Médias Empresas (PME’s). Até o dia 31 de julho, os corretores de seguros podem aproveitar o panorama favorável do mercado de seguros de vida para incrementar negócios, garantir a proteção dos clientes e potencializar ganhos na venda de apólices dos produtos Sompo Vida PME Super Simples e Sompo Vida PME Capital Global.

“A alta demanda por seguros de vida têm aberto novas possibilidades de negócios para nossos parceiros. Além do trabalho de prospecção de novos clientes, temos observado que muitos corretores passaram a contratar nossos produtos de Vida para clientes que já faziam parte de suas carteiras em ramos como Empresarial, Automóvel, Residencial ou Frota, por exemplo”, avalia Diana Aparecida de Araújo, superintendente Técnica de Vida da seguradora. “Aliado a isso, cabe destacar que houve um aumento no número de Pequenos Negócios e essas empresas já respondem por cerca de 30% do PIB, o que é bastante relevante. Isso mostra que há um universo bastante significativo de empresas que necessitam da consultoria especializada dos corretores de seguros para orientá-las quanto aos produtos, coberturas disponíveis e avaliação dos riscos e limites de indenização a serem contratados”, conclui a executiva.

Mecânica da Campanha

Para todas as propostas de contratação de apólice dos produtos Sompo Vida PME Super Simples e Sompo Vida PME Capital Global transmitidas até 31 de julho de 2022, o corretor de seguros recebe 100% a mais de agenciamento na primeira parcela mais a comissão. Com isso, o parceiro corretor de seguros pode receber até 200% de agenciamento. Por exemplo: caso o corretor transmita uma proposta com 0% de agenciamento, ainda assim, receberá 100%. Caso venha a transmitir uma proposta com 50% de agenciamento, receberá o índice de 150%. Dessa forma, o recebimento de, pelo menos, 100% de agenciamento está totalmente garantido. Vale ressaltar que o pagamento de mais 100% de agenciamento não influencia no valor do seguro nem gera qualquer custo adicional para o segurado. Outro ponto é que, no caso de apólices canceladas, será efetuado o estorno proporcional ao agenciamento pago.

Os pequenos negócios no Brasil

Dados do Atlas dos Pequenos Negócios, recém-lançado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), indica que os Pequenos Negócios correspondem a 99% das empresas brasileiras e respondem por aproximadamente 30% do PIB nacional. Os Pequenos Negócios são empresas enquadradas em personalidades jurídicas como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). O estudo estima em R$ 420 milhões por ano a renda gerada pelos Pequenos Negócios no Brasil.

Em 2021, o saldo líquido (abertura – fechamento) de pequenos negócios aponta um total de 2,5 milhões de novos empreendimentos em operação, um avanço de 13% sobre o saldo líquido registrado em 2020. Com isso, o total de Pequenos Negócios em atividade é de 15,3 milhões em dezembro de 2021.

O levantamento aponta ainda que os Pequenos Negócios têm, em média, uma taxa de sobrevivência de 85% após dois anos em operação. Além disso, as PME’s foram responsáveis pelo saldo positivo de 2,2 milhões de novos postos de trabalho gerados em 2021, o que corresponde a 78% do total (2,8 milhões) de novos empregos gerados no ano passado.

No Brasil, a Taxa Total de Empreendedorismo passou de 20,9% da população adulta em 2002 para 30,4% em 2021. Esse índice foi alcançado, em parte, em função da melhora no ambiente para empreender com a instituição de iniciativas como a Lei Geral das MPE, Simples Nacional, criação do MEI etc. O aumento da vontade de empreender dos brasileiros é outro fator que contribui com esse movimento.

Sompo Vida PME

No ramo Vida Coletivo, a Sompo Seguros desenvolveu produtos especialmente adequados para atender às necessidades e auxiliar empreendedores na gestão e desenvolvimento dos Pequenos Negócios em todo o País.

O Sompo Vida PME Super Simples é um seguro de Vida Coletivo de fácil contratação, voltado a empresas de 2 a 500 vidas seguráveis, com vínculo empregado-empregador (funcionários, diretores e sócios) ou prestador de serviços com comprovação por meio de contrato de prestação de serviços. Já o Sompo Vida PME Capital Global pode ser contratado com limite mínimo de duas vidas seguradas e permite determinar valor de capital diferenciado para os sócios da empresa. É um seguro voltado a colaboradores com vínculo empregatício e sócios que constem no contrato social da empresa. A contratação é simplificada e destinada para pessoas jurídicas ou físicas que possuem o Cadastro das Atividades Econômicas das Pessoas Físicas (CAEPF).

Além disso, esses produtos contam com uma série de coberturas e serviços de assistência para atender aos diferentes perfis de clientes. Entre eles: Indenização Especial por Acidente, que garante aos seus beneficiários o pagamento de um capital adicional, limitado a 100% do capital de Morte, em caso de morte causada por acidente pessoal devidamente coberto; Invalidez Funcional Total e Permanente por Doença – Antecipação (IFPDa), que Garante o pagamento antecipado do capital contratado quando o segurado apresentar quadro clínico irreversível em fase terminal, decorrente de doenças devidamente cobertas; Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas (DMHO), que garante o pagamento do capital segurado, mediante reembolso, referente a despesas médicas, hospitalares e odontológicas para tratamento decorrente de acidente com cobertura do seguro, desde que o tratamento seja iniciado nos 30 primeiros dias da data do acidente; Doença Graves (DG), garante a indenização ao segurado, quando constatado o diagnóstico de Doenças Cardiológicas, Doença Renal Crônica e Irreversível, Doença Neoplásica Maligna e Doenças Neurológicas; Doença Terminal (DT), que garante a antecipação do capital previsto para a cobertura de morte ao segurado, caso venha a ser constatada doença em fase terminal; Doença Congênita de Filhos (DCF), que garante a indenização ao segurado, quando constatada doença congênita de seu filho, diagnosticada até o 6º (sexto) mês de vida; entre outras coberturas.

Também são disponibilizados benefícios como Assistência Funeral, Assistência Cesta Básica, Assistência Natalidade, Assistência a Filhos, Assistência PET, Assistência Nutricional, Segunda Opinião Médica, e um clube de benefícios que pode ser usada pelo segurado em vida.

