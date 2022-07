Brasilcap distribui R$ 24,5 milhões em prêmios até maio

O mercado de capitalização segue sendo uma alternativa bastante procurada pelos brasileiros que querem guardar dinheiro com segurança, mas sem abrir mão da chance de serem sorteados e ganharem prêmios. Os números da Brasilcap em 2022 confirmam isso. De janeiro a maio, a empresa distribuiu um total de R$ 24,5 milhões em prêmios, contemplando 7.132 títulos. O resultado equivale a uma média diária de R$ 163,7 mil pagos.

São Paulo foi o estado que registrou o valor mais alto em sorteios nos cinco primeiros meses do ano: um total de R$ 2,9 milhões para 1.761 títulos. Em seguida vem Minas Gerais, com R$ 1,8 milhão para 827 títulos; Distrito Federal, com R$ 1 milhão para 558 títulos; Santa Catarina com R$ 900 mil para 441 títulos e o Rio Grande do Sul, com R$ 835 mil para 355 títulos.

Na análise por região, o Distrito Federal lidera entre os estados do Centro-Oeste, com R$ 1 milhão em prêmios para 558 títulos. No Norte, o destaque fica por conta do Pará, com R$ 278 mil para 77 títulos. No Nordeste, a Bahia está em primeiro lugar, com R$ 788 mil para 353 títulos.

N.F.

Revista Apólice