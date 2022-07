Bradesco Seguros apresenta nova versão do aplicativo para corretores

Alinhado à estratégia de levar cada vez mais ferramentas, tecnologia e dados aos corretores, a Bradesco Seguros acabou de lançar uma nova versão do seu aplicativo direcionado aos seus parceiros de negócios. Com interface, identidade visual e funcionalidades atualizadas, a ferramenta conta agora com tela inicial totalmente personalizável, o que torna a experiência dos usuários mais fluida e customizada de acordo com o seu perfil de atuação. O aplicativo Bradesco Seguros Corretor, consolida mais de 32 funcionalidades voltadas para os produtos Dental, Auto, RE, Saúde e Vida.

“As funcionalidades do aplicativo são sempre pensadas de acordo com a necessidade dos corretores, e nessa nova versão a premissa não foi diferente. Queremos entregar a melhor ferramenta para eles, algo que facilite todo o processo, da venda ao acompanhamento com cliente e recebimento da comissão”, afirma Fabio Dragone, diretor de Digital, CRM, Inovação e Customer Experience da companhia.

O Card de acompanhamento de sinistro no Auto pelo aplicativo, por exemplo, foi um desejo apontado pelos corretores na última onda de pesquisas de NPS (Net Promoter Score). “O app é uma ferramenta que surgiu com a necessidade de mobilidade e de complemento para o Portal de Negócios. Ele agora conta com identidade visual semelhante à do Portal, com fluxos mais simples e personalizáveis. Com isso, a seguradora visa melhorar ainda mais a experiência dos corretores, nossos principais parceiros de negócio”, finaliza Dragone.

A ferramenta está disponível na Google Play e na App Store.

N.F.

Revista Apólice