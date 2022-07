Bradesco Seguros amplia condições de pagamento do produto Auto Light

Compartilhar no

A Bradesco Seguros acabou de flexibilizar a forma de pagamento do Produto Auto Light Rede Referenciada e passa a oferecer parcelamento em até 11x sem juros. Lançado em dezembro do ano passado e formatado a partir das regras de flexibilização da Susep (Superintendência de Seguros Privados), o produto Auto Light é uma oportunidade para corretores aumentarem suas vendas, visto que se apresenta como uma oferta mais acessível que produtos tradicionais e com características simplificadas, visando atrair diversos públicos.

O produto oferece opção de contratação do Assistência Dia e Noite de 400km, além dos pacotes de 100km e 200km; “vidros protegido Plus”; oferta de franquia reduzida; contratação do fator de ajuste de até 100% da Fipe, além de um atendimento exclusivo na rede referenciada.

“Em meios às transformações e mudanças de hábitos em nossas rotinas, o setor de seguros se reinventa. As empresas oferecem assistências cada vez mais personalizáveis, que agregam valor ao segurado, de acordo com o perfil do cliente e o contexto socioeconômico, adequando a realidade orçamentária das famílias e, ao mesmo tempo, permitindo proteção, credibilidade e tranquilidade de um seguro”, explica Eduardo Menezes, superintendente executivo de produto Auto da Bradesco Seguros.

