Bicicletas usadas ganham seguro exclusivo

Um produto que permite que bicicletas usadas também possam ser seguradas, mesmo sem a apresentação da nota fiscal. Esse é o principal objetivo do ‘Seguro Sem Nota’, lançado pelo Clube Santuu, em parceria com a seguradora Akad.

A plataforma, que reúne serviços, produtos e benefícios relacionados ao mundo da bike, foi buscar o apoio da seguradora especialista no segmento para atender uma demanda frequente dos ciclistas, que muitas vezes se viam sem alternativa para garantir a proteção da sua bicicleta usada.

“Até agora, nossos produtos focavam bastante nas bikes novas, para que o cliente pudesse já sair da loja com a sua bike segurada. Com o Seguro Sem Nota, podemos atender a todos que desejam proteger sua bicicleta, seja ela nova, usada, com ou sem nota fiscal”, explica Rodrigo Del Claro, CEO do Clube Santuu.

Ainda segundo o executivo, a novidade é uma solução inédita na carteira e traz também alguns diferenciais em relação aos demais seguros oferecidos na plataforma, como reposição por dinheiro, em valor previamente determinado.

“Como pioneira no seguro de bike, temos um know-how no setor e capacidade para desenvolver soluções customizadas para atender aos nossos parceiros. O Clube Santuu é uma referência nesse segmento e é um prazer contribuir para trazer tranquilidade e segurança para as pessoas no seu dia a dia”, explica Mariana Miranda, Corporate Sales da Akad Seguros.

Apesar do recente lançamento, o Seguro Sem Nota já conta com a parceria do canal Pra Quem Pedala. A expectativa é que, por ser inclusivo e de amplo alcance, o produto ajude a fomentar ainda mais o uso de bicicletas e movimente o mercado de ciclismo no país.

