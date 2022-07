BB Seguros e UNESP lançam curso para formação de peritos em seguros rurais

A BB Seguros está lançando um curso completo e com certificado para a formação de novos peritos em seguros rurais. O conteúdo dos quatro módulos do curso, inédito no mercado de seguradoras, foi desenvolvido numa parceria entre a empresa e a Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP, de Botucatu (SP), e será disponibilizado no Broto, plataforma exclusiva para o produtor rural mantida pela companhia e pelo Banco do Brasil.

“A expansão das fronteiras agrícolas e o avanço tecnocientífico de máquinas, equipamentos, geotecnologias, manejo e gestão de risco, beneficiam o segmento rural e também criam a necessidade de manter a área de seguros atualizada, capacitando os profissionais que nela desempenham suas atividades”, comenta Paulo Hora, superintendente de Seguros Rurais da Brasilseg. ”Esse aspecto é ainda mais importante em relação aos peritos que atuam em campo, que são um dos principais elos entre a seguradora e o produtor rural. Temos a ambição de ser a maior capacitadora de profissionais do segmento de seguros rurais no Brasil”, acrescenta o executivo.

O curso de formação de peritos possibilitará o entendimento das principais demandas das seguradoras e, especialmente, das técnicas aplicadas, conduta e atuação dos peritos quando da ocorrência de sinistros. Conceitos relacionados aos seguros rurais e à atividade do perito na condução da avaliação de sinistros são as bases do conteúdo programático. São diversos módulos que, periodicamente, serão disponibilizados, com diferentes graus de profundidade e objetivos específicos.

Os módulos EAD, de ensino à distância, permitem aumentar o alcance do curso e serão disponibilizados na plataforma Broto, desenvolvida pela Brasilseg e pelo Banco do Brasil, tendo na frente de capacitação uma de suas verticais.

Com esta iniciativa, a BB Seguros pretende atender a uma necessidade latente por qualificação no Brasil, onde há carência de ensino técnico pautado por conteúdo teórico de qualidade. A partir da combinação do conhecimento empírico com o acadêmico, o curso tem como objetivo se tornar referência na formação de peritos de campo, renovando o mercado de trabalho na área. O projeto ainda prevê a expansão da abrangência de públicos-alvo aptos à formação técnica em seguros rurais.

“Formaremos grandes profissionais, dando mais oportunidades de carreira no segmento de seguro agrícola, principalmente para engenheiros agrônomos”, comenta Roseli Visentin, Coordenadora Técnica do curso de Ciências Agronômicas da UNESP, de Botucatu/SP. “Acreditamos que o impacto positivo no mercado seja imediato, uma vez que são eles que atendem às demandas das seguradoras, seja na realização de vistorias para a aceitação de riscos ou realizando perícias que localizam, amostram, caracterizam e quantificam as perdas avisadas pelos segurados”, complementa Roberto Lyra, coordenador da Faculdade de Ciências Agronômicas da mesma instituição.

Para saber mais sobre o curso de peritos, acesse o link.

N.F.

Revista Apólice