Azos lança cobertura de diárias por internação hospitalar

A Azos acabou de lançar uma nova cobertura voltada exclusivamente para diárias de internação hospitalar, o DIH. O novo produto atende o segurado pagando um valor diário pelo período da internação, minimizando, assim, o impacto financeiro da ausência ao trabalho. Inicialmente, a cobertura é exclusiva para os corretores parceiros. Em comparação com outros produtos do mercado, cuja franquia varia entre quatro e cinco dias, o DIH da insurtech é de apenas três dias.

“Quando o segurado é internado, são contados, desde o seu primeiro dia de internação, quantos dias ele permaneceu no hospital. Se ele ficar até três dias, não recebe a indenização. Mas, se permanecer internado por um período maior que 72 horas, já tem o direito de receber a indenização completa pelo total de dias”, explica Mateus Nicolau, diretor comercial da empresa.

Nicolau destaca que a cobertura não é um plano de saúde e que o valor pode ser usado tanto para arcar com os custos do tratamento, quanto para repor a renda pelo período da internação. “O produto atende tanto o cliente com plano de saúde quanto o que não tem. Mesmo que a internação ocorra pela rede pública ou que o plano pague todas as despesas de internação, o valor do seguro é pago da mesma forma, para trazer amparo financeiro ao segurado, independentemente dos custos”, explica.

No caso de internação em CTI ou UTI, a indenização para cada dia terá valor equivalente a três diárias contratadas. Ou seja, se o segurado contratou cobertura de R$ 100 por dia de internação, caso precise de terapia intensiva, irá receber R$ 300.

“Quando um segurado é hospitalizado, outras coisas acontecem em paralelo: gastos com medicamentos, pausa no trabalho, talvez um acompanhante que também precise parar de trabalhar. Em casos de terapia intensiva, estes gastos são ainda maiores, por isso, desenhamos um produto com uma excelente cobertura adicional para os clientes”, comenta Nicolau.

“Diferentemente do que se vê no mercado, o DIH da Azos possui aceitação para segurados de qualquer profissão e ainda pode ser contratado de forma independente”, acrescenta Nicolau. Além do DIH, a insurtech também oferece coberturas para doenças graves (DG), invalidez, auxílio funeral e seguro de vida.

