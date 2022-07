Azos fecha parceria com canal MyNews Vida e Previdência

A insurtech Azos acabou de fechar parceria com o MyNews Vida e Previdência, canal do grupo MyNews. Com apresentação da jornalista Mara Luquet, o programa terá um novo episódio por semana, recebendo um especialista a cada edição.

“Com essa parceria, estamos investindo em uma frente que é muito importante para o acesso ao seguro no Brasil: a informação. Acreditamos que o MyNews Vida e Previdência cumpre essa função de difundir conteúdo de qualidade, dando ferramentas para que as pessoas entendam a importância de se planejarem para o futuro”, afirma Rafael Cló, CEO da Azos.

O MyNews Vida e Previdência foi criado em 2020 para atender a uma demanda de pessoas interessadas em acompanhar informações, análises e orientações sobre investimentos de médio e longo prazo. O canal tem como foco assuntos relacionados à previdência, planejamento, qualidade de vida e liberdade financeira.

Os programas são apresentados por Mara Luquet, jornalista, fundadora e CEO do canal MyNews. A apresentadora foi colunista de finanças pessoais da TV Globo e CBN, editora do Valor Econômico e criadora do caderno FolhaInvest, da Folha de S.Paulo.

“A Azos está apoiando um sonho antigo que é criar um canal específico para levar informações sobre seguro e previdência. Acompanho este mercado desde o início da minha carreira na cobertura econômica e sei da importância desse setor para a economia e para as famílias”, diz Mara.

A ideia é trazer grandes nomes do mercado de tecnologia, empreendedorismo, seguros e previdência para debater sobre as principais dúvidas, benefícios e fragilidades de diferentes tipos de proteção e planejamento financeiro. Entre as participações confirmadas no programa, estão Gian Martinez (fundador e CEO da Winnin); Luca d’Arce Giannotti, advogado especializado em direito do seguro; e Paulo Luiz Toledo Piza, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro.

A Azos será patrocinadora master do canal, em conjunto com a corretora de seguros TGL. Os conteúdos serão publicados no YouTube, Instagram e no Portal MyNews.

N.F.

Revista Apólice