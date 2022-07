AXA no Brasil apresenta nova superintendente de Vida e Parcerias

Compartilhar no

Com o objetivo de reforçar a presença no ramo de Seguro de Vida Empresarial, a AXA no Brasil anunciou Patrícia Soeiro como nova superintendente de Vida e Parcerias.

Patrícia chega à companhia com o desafio de aumentar a competitividade do produto e oferecer uma solução que atenda às necessidades da empresa contratante, além de proporcionar mais comodidade ao usuário final.

Graduada em engenharia pela Escola de Engenharia Mauá e com pós-graduação em administração pelo Insper, a executiva tem quase 15 anos de atuação na área técnica de seguros de Afinidades, em gestão de pessoas, produtos e processos. Além disso, Patrícia é a atual vice-presidente da Comissão de Seguros de Afinidades da CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização).

Em sua trajetória profissional, ela já ocupou cargos de lideranças em companhias como Mapfre, Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre e QBE Brasil Seguros.

