AXA no Brasil amplia atendimento para clientes finais

Na AXA no Brasil o processo de transformação digital é uma realidade há alguns anos, e os investimentos em novas soluções seguem aquecidos. A seguradora acaba de disponibilizar um novo canal de atendimento aos clientes finais através do seu site, um chatbot para se comunicar com os usuários e garantir suporte com menos burocracia para resolução de problemas.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência cada vez mais simples e rápida para os consumidores. Estamos sempre atentos às necessidades de nossos parceiros e prontos para oferecer soluções que agreguem valor a todos os envolvidos no negócio”, explica Juliana Capuchinho, Diretora Comercial de Parcerias da AXA no Brasil. A companhia atende pessoas físicas através de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras.

Tecnologias como essa garantem mais eficiência de entrega para os clientes e parceiros, e refletem os esforços da companhia para acompanhar as tendências de mercado. “A nossa nova interface favorece a usabilidade do atendimento da AXA via website, e segue as melhores práticas para atender às necessidades do usuário”, esclarece Isabel Vidotto, Superintendente de Operações da AXA no Brasil.

No cenário digital, a AXA já é reconhecida pela facilidade nas vistorias remotas e autosserviços por meio do seu Portal do Corretor, que tornam os processos cada vez mais rápidos.

K.L.

Revista Apólice