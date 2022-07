Avla foca nos negócios de seguro garantia entre empresas privadas

EXCLUSIVO – A Avla Seguradora começou a atuar no mercado brasileiro de seguros em dezembro de 2021, com a proposta de atuar com pequenas e médias empresas, tanto para os seguros de garantia quanto para o seguro de crédito. “Nossos acionistas e investidores estão conosco justamente por conta deste posicionamento. Temos o banco de fomento alemão DEG, Altra Capital e Creation Capital, porque além de ganhar dinheiro temos o propósito de ajudar empresas menores a crescer e ter acesso a financiamento”, informa Felippe Astrachan, CEO da Avla no Brasil.

Neste início de operação no Brasil a seguradora investiu nos produtos de garantia tradicionais e também nas judiciais, inclusive para pequenas e médias empresas. No mundo das PME’s ainda faltam produtos, entretanto, há uma demanda por produtos de garantias judiciais. “As seguradoras colocam limite de tamanho para a colocação destes produtos, como exemplo, as garantias de processos cíveis exigem que as empresas tenham R$ 50 milhões de patrimônio líquido para ter acesso ao produto. Por outro lado, aumentou a quantidade de segurados privados, aqueles que fazem parte de contratos entre empresas”, complementa Astrachan.

Ele aposta em uma verdadeira ‘revolução’ a partir das mudanças promovidas pelas circulares 407 (grandes riscos) e 662 (seguro garantia) da Susep, que permitem a flexibilidade e capacidade de customização dos produtos. “Os produtos eram padronizados, com cláusulas sempre iguais. Estas circulares deram a liberdade de construção do clausulado e de produtos muito maior. Para uma seguradora jovem é uma oportunidade incrível”, comemora Astrachan.

O seguro garantia de performance, por exemplo, possui um processo longo de regulação de sinistro. Este é um dos entraves para a iniciativa privada substituir as cauções bancárias pelos seguros garantia. “Se há um ente privado que precisa de uma solução mais rápida e definitiva, a carta bancária é imediata. Esta é uma oportunidade de dar transparência e objetividade para a construção do produto permitida pela circular da Susep”, avalia o executivo da Avla.

A comercialização dos produtos de seguro garantia e de crédito é feita totalmente por corretores de seguros. “Estes produtos são complexos e a assessoria e apoio do corretor são fundamentais para o sucesso do negócio”, explica Astrochan, acrescentando que há um grande potencial, porque os atos da Susep no seguro são sem precedentes para a criação de produtos customizados e mais adequados aos novos perfis de clientes.

Kelly Lubiato

Revista Apólice