Aplicativos da Bradesco Saúde ganham novas funcionalidades e serviços

Os segurados da Bradesco Saúde acabam de ganhar novas versões dos aplicativos Bradesco Saúde, com componentes de usabilidade mais funcionais e navegação intuitiva, e Bradesco Saúde Concierge, que passa a contar com aprimoramentos na experiência do usuário.

As novas versões dos aplicativos foram pensadas a partir da perspectiva do cliente. O aplicativo Bradesco Saúde abrange diversas etapas da jornada assistencial do beneficiário. A atualização proporciona um acesso ainda mais intuitivo e rápido às funcionalidade e benefícios do plano contratado, além de um novo visual, garantindo melhor experiência ao segurado.

No Bradesco Saúde Concierge, o segurado ganha ainda mais celeridade e praticidade no acesso aos serviços exclusivos, como acompanhamento nutricional e esportivo, além do seguro viagem, orientação médica 24h por vídeo e segunda opinião médica internacional, entre outros.

“Os aplicativos foram aprimorados pensando na melhoria contínua da experiência do usuário. A versão do app Bradesco Saúde, por exemplo, reúne funcionalidades que facilitam o dia a dia do cliente, desde o acesso à carteirinha digital, busca de rede credenciada de serviços médicos e agendamento de consultas nas clínicas Meu Doutor Novamed. Além da comodidade do reembolso 100% digital, em casos de atendimento fora da rede”, comenta Sylvio Vilardi, diretor da companhia.

“As facilidades e a conveniência proporcionadas pelas funcionalidades do app Bradesco Saúde Concierge estão totalmente em linha com a proposta do programa, que é de promover bem-estar do beneficiário, garantindo a ele uma experiência de excelência no acesso aos serviços exclusivos”, ressalta Thais Jorge, diretora da empresa.

App Bradesco Saúde

Na nova versão do aplicativo Bradesco Saúde, o beneficiário tem à disposição todas as informações da rede referenciada, dos hospitais, médicos, clínicas e laboratórios que fazem parte do seu plano de saúde. A ferramenta conta com a carteirinha digital por QR Code, que substitui a versão física.

Para tornar a experiência de acesso aos serviços ainda mais ágil, o segurado pode marcar consultas na rede Meu Doutor Novamed com apenas alguns cliques. Ele também consegue acompanhar todo o histórico de atendimentos. No caso de solicitação de reembolso, o processo é simplificado e 100% digital. O app ainda proporciona o acesso direto aos profissionais de saúde por meio do chat, entre outras vantagens.

App Bradesco Saúde Concierge

No aplicativo Concierge, os beneficiários acessam os serviços exclusivos, como o Saúde em Equilíbrio: um programa que oferece atendimento personalizado, por vídeo, com profissionais de nutrição e do esporte para orientação sobre alimentação saudável e prática de exercícios físicos, quando o segurado quiser.

Entre as facilidades, destaque também para a solicitação do Seguro Viagem Concierge no aplicativo, com download automático e imediato da carta. O beneficiário poderá salvar como arquivo e compartilhar se preferir.

O beneficiário Concierge conta com outros diferenciais, como serviços de agendamentos de exames e vacinas, sempre de forma rápida e prática, na palma da mão.

