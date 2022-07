André Luis Mininelli é o novo diretor Regional de Benefícios da MDS Brasil

A MDS Brasil anunciou a contratação de André Luis Mininelli como diretor Regional para a área de Benefícios da companhia. Com mais de 20 anos de experiência no setor, Mininelli será responsável pelo relacionamento e retenção da carteira de clientes, além da geração de novos negócios para São Paulo e a região Sul. O executivo ainda tem como desafio ampliar a sinergia com as demais áreas da empresa para promover estratégias de cross-selling e up-selling.

“Me sinto honrado por ter sido escolhido para este desafio. As palavras têm poder: eu venho de seguradoras e, ainda em 2018, comentava que a MDS era a única corretora na qual sempre quis trabalhar. E olha onde estou hoje! Quero dar continuidade ao propósito da MDS de proporcionar acesso a benefícios de qualidade aos colaboradores dos nossos parceiros e contribuir com o meu know-how para o crescimento da companhia. Com foco na experiência do cliente, não tenho dúvida de que a sinergia entre as áreas será fundamental para oferecermos serviços cada vez mais completos para os nossos clientes”, afirma o executivo.

Formado em Publicidade e Propaganda pela UNIP (Universidade Paulista) e em Administração de Empresas pela FIA (Fundação Instituto de Administração), além de ter concluído recentemente o curso “Innovation & Leadership / Restart – Você preparado para o novo Normal” pela Fundação Dom Cabral, Mininelli soma passagens por grandes empresas do mercado, como MetLife, Allianz Seguros e SulAmerica ING, onde pôde desenvolver estratégias de vendas e relacionamento em diferentes praças e canais.

Para Paulo Loureiro, vice-presidente de Saúde e Benefícios da empresa, a chegada de Mininelli potencializará ainda mais a estrutura de Health Intelligence. “A MDS Brasil tem crescido em escala, qualidade e capilaridade. Tenho certeza de que todo o seu conhecimento, aliado à sua atitude e capacidade de liderança, trará uma mudança positiva e fundamental para o desenvolvimento da área”, comenta.

N.F.

Revista Apólice