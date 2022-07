Amil Dental inaugura clínica na Faria Lima

Será inaugurada em 1º de agosto a Clínica Amil Dental da Faria Lima, na região mais central de São Paulo, no bairro de Pinheiros. Ela ficará próxima à estação de Metrô da Faria Lima e iniciará sua operação com cinco cadeiras de dentista em funcionamento, de segunda-feira a sábado. O espaço tem dois andares, o que poderá permitir uma expansão futura para até 10 cadeiras, de forma gradual, de acordo com a demanda e os indicadores da Clínica.

Essa unidade atenderá a múltiplas especialidades, como prótese, endodontia, cirurgia, clínica geral, odontopediatria e periodontia. As agendas terão abertura a cada 10 dias para atendimentos em horário estendido, de 8h às 19h nos dias de semana, e de 8h às 12h, aos sábados. Os clientes poderão contar com a ajuda da Central de Atendimento ao Beneficiário (3004-1000) para marcação de consultas.

“Estamos focados em uma expansão consciente das Clínicas, que têm se mostrado um grande sucesso desde 2021, e teremos outras novidades, não só em São Paulo, até o fim deste ano”, conta o diretor da Amil Dental, Robert Wieselberg.

Em julho, foi lançada a sexta unidade da Clínica Amil Dental, no Largo 13, em Santo Amaro. Ela fica em frente ao Mais Shopping, próxima à estação Largo 13 do Metrô e a uma quadra do Terminal Santo Amaro, tornando-se uma opção para quem busca atendimento odontológico na Zona Sul da cidade de São Paulo.

A nova unidade se junta às que foram inauguradas em Osasco, Tucuruvi, Guarulhos, Taboão da Serra e Tatuapé no ano passado. Em um modelo inédito entre as operadoras de saúde líderes do mercado brasileiro, as Clínicas Amil Dental atendem exclusivamente clientes da operadora e têm como um dos seus principais benefícios a disponibilização, em um único local, das principais especialidades odontológicas.

N.F.

Revista Apólice