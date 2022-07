Akad Seguros realiza ações promocionais para corretores

Compartilhar no

A Akad Seguros firmou uma parceria com o Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo). Pelo acordo, todos os associados adimplentes poderão adquirir o RC Corretor com 10% de desconto e terão direito a utilizar gratuitamente, por 30 dias, o RC Condutor.

O RC Corretor é um seguro que protege este profissional contra reclamações relacionadas à eventuais falhas na prestação do seu serviço, como a omissão na recomendação da seguradora; a contratação de seguro com escopo de cobertura inferior ao solicitado; e erros acidentais na transmissão de informações. Para aproveitar essa promoção, o corretor pode acessar o link.

Já o RC Condutor é um produto voltado para proteger motoristas de indenizações por danos causados a terceiros durante a condução de veículos automotores. O seguro é 100% digital e tem como única exigência que o motorista possua a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por conta disso, o segurado também não precisa ser proprietário de um veículo para contratar esse produto. Esta promoção é válida até o dia 31 de julho e pode ser ativada através do link.

Vale lembrar que para o corretor aproveitar essas oportunidades, além de ser associado ao Sincor-SP, ele precisa também ser cadastrado na Akad Seguros.

“Essa é uma boa oportunidade que os corretores tem para conhecer de perto os nossos produtos e entender porque somos a maior seguradora do país em RCP e porque nos consideram uma seguradora inovadora e com forte atuação no digital”, afirma Mariana Bruno, gerente de Consumer Lines da empresa.

“Como especialistas em proteção, nós, corretores de seguros, também precisamos garantir a segurança financeira das nossas empresas. Um simples erro pode destruir não apenas as nossas corretoras, mas também prejudicar toda a nossa família. Por isso, esta parceria com a Argo é tão relevante para a categoria”, comenta o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

A parceria com o Sindicato também vai ajudar na divulgação da marca Akad Seguros, que foi lançada recentemente em substituição a Argo Seguros. A mudança se deu após um aporte da GP Investments na seguradora. Apesar da mudança na identidade visual, a equipe, os produtos e a forma de operar da companhia não sofreram mudanças.

Segundo Danilo Gamboa, CEO da Akad Seguros, “a empresa seguirá focada em atender as necessidades de parceiros e clientes (corretores e assessorias) e no desenvolvimento de produtos inovadores, bem direcionados e inclusivos a partir da tecnologia, para que mais pessoas possam ter acesso ao mercado de seguros. Tudo que fazemos será pensando no cliente final”.

