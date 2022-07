Akad Seguros organiza road shows para apresentar marca aos corretores

Com o objetivo de apresentar sua marca e as novidades aos corretores e assessorias de todo país, a Akad Seguros fará uma série de road shows pelo Brasil. O primeiro deles será realizado já no próximo dia 21 de julho, no Rio de Janeiro, no hotel Yoo2 Botafogo.

A comitiva contará com alguns dos principais executivos da seguradora, como o CEO Danilo Gamboa; o COO Rafael Fragnan; Ivor Moreno, Head de Transporte; Marcio Santos, executivo comercial; Cintia Santos, executiva de vendas e marketing; e Vinicius Chiliani, coordenador de parcerias.

“Vamos levar nossas equipes de produtos e comercial para apresentar aos corretores as nossas novidades em termos de produtos e serviços, além das vantagens em operar conosco. Estamos abertos a construir novas parcerias e negócios e acredito que esse road show será uma excelente oportunidade para isso”, afirma Gamboa.

O road show também ajudará a apresentar a marca Akad Seguros. Lançada recentemente em substituição a Argo Seguros, a mudança tem relação com o aporte da GP Investments na seguradora. Apesar da nova identidade visual, a equipe, os produtos e a forma de operar da companhia não sofreram mudanças.

“A empresa seguirá focada em atender as necessidades de parceiros, corretores e assessorias no desenvolvimento de produtos inovadores, bem direcionados e inclusivos a partir da tecnologia, para que mais pessoas possam ter acesso ao mercado de seguros. Tudo que fazemos será pensando no cliente final”, garante o CEO da companhia.

A próxima escala do road show da Akad Seguros será em Porto Alegre (RS), no dia 10 de agosto. Quem quiser participar de algum desses encontros pode procurar a equipe comercial da seguradora através do e-mail [email protected]

N.F.

Revista Apólice