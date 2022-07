10º Concurso de Desenho da Unimed Londrina premia estudantes e professores

Na última sexta-feira (1º), a Unimed Londrina realizou no formato presencial a premiação do 10º Concurso de Desenho. O encerramento foi apresentado pelos palhaços do Plantão Sorriso e contou com a presença das 30 crianças finalistas e dos professores das escolas participantes. A ação é realizada pela Cooperativa junto às escolas municipais da cidade e, neste ano registrou a participação de 44 instituições e quase 2500 estudantes.

No concurso, as crianças fizeram uma ilustração com o tema “Cuidar do meio ambiente é tornar a humanidade possível”. Os melhores desenhos foram selecionados pelas escolas e Secretaria Municipal de Educação. Os colaboradores da Unimed Londrina, os parceiros e os patrocinadores da ação avaliaram os 30 finalistas e selecionaram os três ganhadores. Confira abaixo o resultado:

3º lugar: Lorena Izabely Ferreira Bernardes, da E. M. Eugênio Brugin

2º lugar: Gabriel Yukio Zama, da E. M. Professor Hélvio Esteves

1º lugar: Davi Lucca, da E. M. Norman Prochet

O primeiro colocado do concurso, Davi Lucca, e seus pais se emocionaram quando ouviram o nome do estudante na premiação. “Quando chegou a vez de revelar o primeiro lugar, eu pensei: ou será isso, ou não ganharei nada”, comenta. Além do capricho, o desenho de Davi foi destaque pela criatividade. “Eu desenhei um pulmão que ao virar a folha você enxerga uma árvore”, explica.

Os 30 finalistas ganharam um kit de brindes da Cooperativa, contendo lápis de cor, livro da loja Ciranda e doces da Dori. Os três ganhadores receberam, além do kit, um voucher de R$ 600 da Decathlon.

O concurso também premiou as três professoras que desenvolveram as melhores práticas pedagógicas relacionadas ao concurso. Cada uma recebeu um voucher de massagem da Shizen Spa, um vale-compras de R$ 150 e um presente da Eletroconduluz. As professoras ganhadoras desta edição foram: Profª Amanda Cristina Frozino Venancio, da E. M. Professora Tereza Canhadas Bertan, Profª Sandra Terezinha Padovani, da E. M. Cecília Hermínia Oliveira Gonçalves e Profª Silvana Soares de Lima, da E. M. Eugênio Brugin.

De acordo com a gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina, Fabianne Piojetti, o objetivo da iniciativa é promover a discussão em sala de aula e a reflexão a respeito das temáticas ambientais. “Entendemos que este tipo de ação tem um papel importante na formação das crianças porque estimula a prática do desenho e traz para a pauta um tema muito importante, que pode ser trabalhado pelas professoras de diferentes formas”, afirma.

A gerente ainda comemorou o retorno da premiação no formato presencial. “Foi lindo receber todo mundo e comemorarmos juntos o resultado. Isso foi um grande presente nessa edição que estamos completando 10 anos de atividade”, destaca.

O 10º Concurso de Desenho da Unimed Londrina tem patrocínio da Eletroconduluz, Dori, Loja Ciranda e Irra Estúdio e parceria da Secretaria Municipal de Educação.

N.F.

Revista Apólice