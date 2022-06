Zurich e Martinello fecham parceria para distribuição de seguros

Os clientes da Martinello, uma das maiores varejistas de Mato Grosso, com 95 lojas distribuídas em todo o estado, agora contam com os seguros da Zurich. A rede de lojas, que está comemorando 33 anos, fechou um contrato de exclusividade com a seguradora para a venda do seguro Garantia Estendida aos seus clientes.

Esse tipo de proteção garante a extensão da garantia original de fábrica de eletrodomésticos, eletroportáteis, equipamentos eletrônicos, celulares, móveis, entre outros, adquiridos num dos pontos de venda da Martinello. Além disso, quem adquire esse tipo de seguro pode contar ainda com o reparo dos bens, que permite o acionamento do conserto, garantindo novamente o seu funcionamento, respeitando as demais condições do seguro. Caso não for possível o reparo, é feita a substituição por um novo.

O Diretor Comercial de Parcerias da Zurich, Sidemar Spricigo, fala da satisfação em associar-se à varejista. “É gratificante para nós sermos a seguradora responsável por disponibilizar seguros aos clientes da Martinello, uma referência em seu estado e cuja história muito orgulha os mato-grossenses, pois é modelo de sucesso e determinação entre as empresas da região”, celebra.

Osvaldo Martinello, empresário e fundador da empresa que leva seu sobrenome, também comenta sobre o acordo entre as empresas: “Somos uma das maiores e mais sólidas redes de varejistas do estado e da Região Centro-Oeste. Para nós, estabelecer parceria com a Zurich, que é uma das companhias de seguro mais sólidas e respeitadas em sua área de atuação em todo o país, representa mais um sinal da nossa força e do nosso potencial no mercado em que atuamos”.

Sinergia no negócio

A parceria da Eletromóveis Martinello com a Zurich teve a intermediação da Velcom Corretora de Seguros, uma das mais tradicionais do mercado segurador a empresa está focada na distribuição de seguros massificados junto às redes de varejo e seu plano será expandir ofertas de outras soluções de seguros oferecido pela Zurich em seu portfólio de produtos.

“É uma nova jornada para a Martinello, que ainda não comercializava seguro de Garantia Estendida, e temos a certeza de que, com treinamento disponibilizado pela Zurich, o qual está sendo implantado pelas áreas de trade da Velcom e da Zurich, trará muitos benefícios aos clientes da Martinello”, enfatiza Vanderlei Santos, diretor executivo da Velcom Corretora de Seguros.

Alexis Ruta, gerente comercial da Velcom Corretora e responsável pela gestão e implantação da conta, destaca que “a sinergia entre as empresas tem muito potencial de negócios, crescimento e sucesso nesta operação”.

N.F.

Revista Apólice