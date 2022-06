Wiz Corporate firma parceria com Voiter para distribuir seguros

A Wiz Corporate, unidade de negócio da Wiz focada em seguros B2B, passa a operar com a oferta de seguros no Voiter. O acordo comercial segue o modelo de seguro bancário, conhecido como bancassurance, e vale por um ano.

Segundo o CEO do Voiter, Fernando Fegyveres, com a parceria, o banco amplia seu portfólio e passa a oferecer de forma consultiva apólices de seguro garantia, de crédito, riscos especiais, cibernéticos, proteção ao patrimônio em geral, entre outros. “Queremos ampliar cada vez mais as possibilidades de soluções que impulsionem os negócios dos nossos clientes. Neste sentido, os seguros corporativos são fundamentais para a proteção patrimonial e perpetuação das empresas. A parceria com a Wiz Corporate atende justamente esse propósito, unindo nossas expertises para oferecer soluções efetivas e que olham o negócio do cliente como um todo” afirma.

De acordo com o diretor comercial de Bancos, Serviços e Varejo da Wiz Corporate, Marco Menezes, o acordo entre as instituições já nasce com grande capacidade de consolidação e crescimento. “As duas instituições têm como propósito estabelecer parcerias que sejam, de fato, benéficas aos clientes e, além disso, contam com uma visão muito parecida de investimento intenso em tecnologia e pessoas. Estamos animados e acreditamos que os resultados surgirão logo”, finaliza Menezes.

N.F.

Revista Apólice