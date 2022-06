Visando expandir a marca, Inter Seguros lança plataforma de saúde

O Inter acabou de alcançar 1 milhão de clientes ativos em seguros, crescendo 33 vezes sua base de segurados. Em menos de três anos, a Inter Seguros saltou de 30 mil para 1 milhão de clientes. Para celebrar, a empresa anunciou nesta semana o lançamento do Doutor Inter, plataforma de saúde 100% digital, que ficará hospedada no aplicativo do banco e oferece consultas a preços acessíveis.

“Construímos a primeira plataforma digital de seguros no Brasil, em 2019, e três anos depois celebramos a marca de 1 milhão de clientes ativos na Inter Seguros. Este é o resultado da nossa estratégia que combina um portfólio digital de seguros com uma oferta integrada e simplificada no nosso aplicativo. Existimos para trazer uma oferta simples e contextualizada, que tem transformado um mercado até então conhecido por ser burocrático”, diz Paulo Padilha, CEO da companhia.

Ao acessar a base de 20 milhões de clientes do banco, a vertical de seguros conta ainda com outra vantagem competitiva em relação à concorrência, pois consegue otimizar estratégias de up selling e cross selling, aumentando o engajamento e a rentabilização da base. “Como o Inter é uma plataforma completa de serviços financeiros e não financeiros, isso nos permite ter uma oferta contextualizada com os demais serviços. Por isso, nosso objetivo é seguir adicionando novidades para deixar a Inter Seguros ainda mais completa”, acrescenta Padilha.

Atualmente, a Inter Seguros conta com amplo portfólio de 19 produtos, com opções para proteção do patrimônio e para a vida dos clientes e de suas famílias.

Doutor Inter: novidade em saúde

Em 2021, foram realizados mais de 10,2 milhões de atendimentos virtuais no país, segundo a Associação Saúde Digital Brasil. Somente em janeiro de 2022, foram feitas cerca de 1,4 milhão de teleconsultas, representando quase 14% do total do ano passado. A expectativa é de que mais de 30 milhões de atendimentos virtuais aconteçam até dezembro, o que comprova o potencial da plataforma de saúde Doutor Inter. O produto vai custar R$ 4,90 mensais e dará acesso a consultas de urgência e com especialistas a um valor bastante acessível em relação ao mercado, além de descontos de até 30% em medicamentos em farmácias conveniadas e 15% em exames de laboratórios parceiros.

Quem contratar o produto terá direito à primeira consulta gratuita no pronto atendimento com clínico geral. A partir da segunda consulta na urgência o valor será de R$ 45,90 para o atendimento no Super App com um clínico geral e de R$ 70 nas consultas agendadas com médicos especialistas. As consultas no Super App também incluem atendimento com psicólogos e nutricionistas, ao custo de R$ 42,90 por consulta.

N.F.

Revista Apólice