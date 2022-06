Univalores lança sistema de diagnóstico financeiro

A Univalores, empresa do Grupo SEGASP, vem desenvolvendo nos últimos anos seu sistema de diagnóstico financeiro, denominado “CUBIX”. A ferramenta foi lançado oficialmente no dia 24 de maio, no evento Univalores Day, realizado em parceria com a StartSe.

Através desse sistema, o consultor poderá aprofundar o diagnóstico das necessidades financeiras de seus clientes. Desta forma, o consultor torna-se apto a levar soluções customizadas a cada cliente de forma personalizada. “É necessário que o profissional tenha ferramentas que o ajude com os parâmetros e informações durante todas as etapas do processo”, afirma Emerson Soares, diretor executivo da empresa.

O CUBIX traz embarcado um simulador que avalia as informações do perfil do cliente e sugere, de forma consultiva, o melhor conjunto de alternativas frente ao diagnóstico encontrado. A avaliação das necessidades financeiras e de proteção patrimonial do cliente são inferidas através de parâmetros fundamentados. Todo o processo do ciclo comercial segue um fluxo amplamente testado, guiando o processo de venda passo a passo até os fechamentos nos diversos fornecedores. Desde o levantamento das necessidades, passando pelo diagnóstico, direcionamento dos produtos e apresentação da solução para os clientes.

A plataforma traz ainda soluções como seguro de vida, consórcio, crédito, investimentos e previdência, tornando o processo da venda consultiva muito mais simples e direto, mesmo que o consultor não se considere um especialista em alguns dos produtos.

“Mudamos o foco de venda de produtos para a visão global das necessidades do cliente. Com a nova abordagem, temos o objetivo de tornar o direcionamento das soluções financeiras mais abrangente e integrado”, conclui Soares.

