A União Europeia (UE) vai proibir que companhias de seguridade do continente ofereçam seguros a barcos que carregam petróleo russo, segundo autoridades e diplomatas envolvidos com a decisão. A medida faz parte do sexto pacote de sanções do bloco contra a Rússia por conta da invasão da Ucrânia, que também inclui a proibição quase que total do uso de petróleo produzido na Rússia até o fim deste ano.

O petróleo é um dos mercados mais lucrativos da Rússia, que busca redirecionar suas vendas para a Ásia depois da proibição europeia. Sanções sobre seguros prejudicam as exportações para compradores na Ásia e em outros lugares, porque as empresas europeias oferecem seguro para a maior parte do comércio mundial de petróleo, dificultando o esforço de Moscou de se voltar para o Leste e vender combustível para as economias chinesa e indiana.

Nações dependentes do comércio marítimo, como Grécia, Chipre e Malta, levantaram preocupações durante as negociações do embargo sobre a proposta do seguro. A saída para encontrar o consenso foi estabelecer uma proibição gradual de mais de seis meses, disseram pessoas envolvidas com as negociações. Na proposta original, a medida entraria em vigor em um mês.

Comerciantes de petróleo e proprietários de navios dizem que impedir a obtenção de seguros com empresas europeias está entre as armas financeiras mais duras que a UE tem à sua disposição para prejudicar a economia russa. Poucas empresas estão dispostas a transportar petróleo em navios-tanque sem seguro. Esse tipo de proibição já foi usado há 10 anos contra o Irã, para forçar negociações sobre o programa nuclear do país.

* Fonte: Valor