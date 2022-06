Too Seguros fecha parceria para tornar subscrição totalmente digital

Compartilhar no

A Too Seguros, em busca de novas oportunidades para digitalizar o processo de subscrição, fechou uma parceria com a Diretrix.On, uma empresa de tratamento e análise de dados, que transforma informações isoladas em estratégias de negócios.

“Agora a análise de subscrição será mais rápida, com propostas sendo aprovadas automaticamente. Para o nosso parceiro, ele ganha tempo e agilidade na gestão da carteira. Para o cliente, ele estará protegido muito mais rápido também e terá uma experiência mais assertiva na hora da contratação”, diz Gustavo Bergallo, product owner da empresa.

Subscrição automatizada

O novo processo de subscrição foi desenvolvido para apoiar o mercado, unindo uma estrutura inteligente de BIGDATA com conceitos de Inteligência Artificial.

A solução foi pensada para automatizar o processo e trazer mais segurança, unindo especialistas em inteligência de dados com as mais recentes inovações tecnológicas para aprimorar e agilizar os processos burocráticos, entregando respostas ágeis e assertivas, tornando a gestão orientada a dados uma realidade.

A Diretrix.On criou um sistema dinâmico que em nanosegundos analisa os dados e entende os riscos de cada apólice, reduzindo fraudes, riscos externos, tempo de operação e gastos extras.

“Além da customização das regras de produto e negócio da Too Seguros, integramos nossa solução em um dos canais da seguradora para automatização de todo o processo de emissão de proposta, desde o preenchimento dos dados cadastrais, planos e coberturas, subscrição com DPS dinâmica até geração de proposta com assinatura digital”, diz Luisa Leader, head de Projetos e Produtos da Diretrix.On.

