Susep concede primeira licença definitiva para empresa participante do Sandbox

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) autorizou, hoje, 01 de junho de 2022, a primeira empresa do Sandbox Regulatório a operar fora do ambiente experimental. Com a licença definitiva da Autarquia, a Pier, que foi a primeira empresa autorizada pela entidade a atuar dentro do modelo do Sandbox, em dezembro de 2020, poderá, a partir de agora, atuar em qualquer ramo, sem as limitações definidas anteriormente pelo projeto de inovação.

O Sandbox Regulatório

O Sandbox Regulatório é um ambiente experimental constituído com condições especiais, limitadas e exclusivas, e busca reduzir barreiras a novos entrantes. O ambiente tem como objetivo reduzir os custos e facilitar os processos para os consumidores, com foco na melhoria da experiência do usuário.

Em duas edições do Sandbox, foram selecionados um total de 32 projetos inovadores, com alguns já em operação. Dentro do ambiente experimental, as empresas que recebem a autorização podem atuar, por até três anos, com menor custo regulatório e mais flexibilidade para inovar.

